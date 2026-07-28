Weather Update : असम में बाढ़ से हाहाकार, UP-MP समेत कई राज्‍यों में अलर्ट, गुजरात-हिमाचल में बारिश का कहर

Weather Update News : बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण देश में एक बार फिर मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है। मौसम विभाग, के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। 6 जिलों में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिलों में कुल 445495 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए कुल 90 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी है।

असम में नदियां उफान पर, सैकड़ों गांव डूबे

बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण देश में एक बार फिर मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है। मौसम विभाग, के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। 6 जिलों में सैकड़ों गांव डूब गए हैं।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिलों में कुल 445495 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए कुल 90 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं।

22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में अब तक 15 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 135 सड़कें बंद हैं। प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है।





दिल्ली में आज दोपहर के दौरान ज्यादातर जगहों पर एक दो बार बहुत बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 10 जिलों में मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है।