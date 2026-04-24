Weather Update : यूपी-बिहार समेत कई राज्‍यों में लू का कहर, MP में पारा 43 के पार, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : उत्तर प्रदेश-बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लू का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक लू चलने की संभावना है, जबकि पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों तक गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई क्षेत्रों में 24 से 27 अप्रैल के बीच लू चलने की प्रबल संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। दोपहर के समय हाल ऐसा है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मध्यप्रदेश में गर्मी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री तक पहुंच गया।

लू की चपेट में उत्तर भारत के अधिकतर राज्य

उत्तर प्रदेश-बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लू का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक लू चलने की संभावना है, जबकि पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों तक गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई क्षेत्रों में 24 से 27 अप्रैल के बीच लू चलने की प्रबल संभावना है।

आईएमडी के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 24 और 26 अप्रैल को लू की स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ तथा गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक लू का असर जारी रहने की संभावना है।

कैसा है Delhi-NCR का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। दोपहर के समय हाल ऐसा है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में 25 अप्रैल तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झुलसाने वाली लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है।

मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 'हीट वेव' का अलर्ट

मध्यप्रदेश में गर्मी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ-साथ अब लू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम मिलाजुला रहेगा। 24 से 27 अप्रैल के बीच पूर्वी हिस्सों में लू चलने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी गर्मी का असर रहेगा।

यहां बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

IMD के अनुसार, राजस्थान में 24 से 29 अप्रैल के बीच लू का सबसे अधिक असर रहेगा। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD के अनुसार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 24 से 29 अप्रैल गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है।

बिहार में 25-26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा और कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। हिमाचल प्रदेश में 24 से 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है।

Edited By : Chetan Gour