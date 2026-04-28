Weather Update : कई राज्यों में कहर बरपा रही गर्मी, यहां तापमान 46 के पार, जानें देशभर का मौसम
Weather Update News : देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रैल को बांदा (46.6), प्रयागराज (45.7) और फुर्सतगंज (44.7) सबसे गर्म रहे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी इस समय पूरे राज्य में जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पर्यटन नगरी खजुराहो में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। देश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है।
देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रैल को बांदा (46.6), प्रयागराज (45.7) और फुर्सतगंज (44.7) सबसे गर्म रहे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी इस समय पूरे राज्य में जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पर्यटन नगरी खजुराहो में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है।
देश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस मौसम के लिए काफी अधिक माना जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में लू यानी हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के अलग-अलग इलाकों पर लू चलने की आशंका है।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा लू चलने वाले दिन हो सकते हैं। दिल्ली में आज दोपहर भीषण और खतरनाक लू वाली लहर चलेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है।
उत्तराखंड के देहरादून में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार के पटना में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान के जयपुर में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश में मंगलवार के लिए 4 जिलों में लू और 12 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर देते हुए यूपी, बिहार और हिमाचल समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है।
इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके भी चलेंगे। तेज गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हल्के और ढीले कपड़े पहनने, भारी काम या ज्यादा मेहनत वाले कार्य धूप में न करने की भी सलाह दी गई है। IMD के अनुसार, 1 मई तक प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश के आसार बने रहेंगे, लेकिन गर्मी से पूरी राहत फिलहाल संभव नहीं है।
Edited By : Chetan Gour
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