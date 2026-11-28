परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के मास्टस्ट्रोक से बिखर गया राहुल की अगुवाई वाला INDIA गठबंधन?

संसद में एक बार फिर परिसीमन बिल पेश करने की मोदी सरकार की तैयारी से देश की राजनीति गर्मा गई। उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परिसीमन बिल पर मोदी सरकार की रणनीति से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। परिसीमन बिल को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार मोदी सरकार के नए प्रस्ताव में लोकसभा सीटों की संख्या में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। बिल के पास होने के बाद लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 815 हो जाएगी वहीं ंसदन की अधिकतम संख्या 850 तक बढ़ाई जा सकती है।





साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा आनुपातिक हिस्सा 2051 तक बरकरार रखने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। वहीं महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, आरक्षित सीटों के रोटेशन और 2051 तक परिसीमन फ्रीज करने का भी प्रावधान बताया गया है।

सरकार की रणनीति से बिखर गया INDIA गठबंधन?- परिसीमन बिल पर सरकार की रणनीति और विपक्षी दलों के बदलते रुख ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। शुनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर INDIA गठबंधन की बैठक में विपक्षी एकता में बड़ी दरार देखने को मिली। खड़गे के घर हुई बैठक में संसद के फ्लोर मैनेजमेंट और परिसीमन बिल पर रणनीति को लेकर मंथन हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी NCP शरद पवार गुट ने परिसीमन बिल का समर्थन करने का एलान कर दिया है। वहीं पिछली बार बिल का विरोध करने वाली DMK ने शर्तों के साथ बिल का समर्थन करने का एलान कर दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर ने परिसीमन बिल का समर्थन का एलान कर दिया है।

इससे पहले इसी साल अप्रैल में जब परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक लाया गया था, तब इंडिया गठबंधन ने इसका पुरजोर विरोध किया था और बिल गिर गया था। तब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम केरल में चुनाव चल रहे थे। उस समय इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने उसका विरोध किया था। तब टीएमसी ने विरोध किया, डीएमके ने विरोध किया था लेकिन अब कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। डीएमके इस बार इस बिल का समर्थन करने जा रही है. जहां तक टीएमसी का सवाल है, वह टूट गई है. अब उसके पास वह ताकत ही नहीं बची है. इस बार जब यह बिल लाया जा रहा है तब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं।

परिसीमन बिल पर सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के सामने है। अखिलेश यादव हलांकि फौरी तौर पर बिल का विरोध करने के संकेत दे रहे है। शुक्रवार को अखिलेश ने परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। वहीं शनिवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं।

अखिलेश यादव ने अब तक साफ तौर पर बिल के विरोध का एलान नहीं किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव महिला आरक्षण का विरोध कर महिलाओं में कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहेंगे. लेकिन उनकी मजबूरी है वह एनडीए के साथ भी नहीं दिखाई पड़ सकते। संसद में जब पिछली बार बिल पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी. जिसमें कहा था कि वह दोस्त हैं, कभी-कभी संकट में मदद कर देते हैं। वैसे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को बंटवारे को लेकर खटपट खुलेआम सड़कों तक पहुंच गई है।





समाजवादी पार्टी के सामने धर्म संकट है, अगर वह बिल का समर्थन करते हैं, तब एनडीए के साथ दिखेंगे और विरोध करते हैं तो उनकी छवि महिला विरोध बनेगी। परिसीमन के कारण उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें अस्सी से बढ़कर एक सौ बीस हो जाएंगी, वहीं विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। ऐसी हालत में राज्य में सीटें बढ़ने का अखिलेश यादव किस आधार पर विरोध कर सकेंगे। ऐसे में सदन में वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव का क्या रूख होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।