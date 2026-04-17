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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (12:07 IST)

जेपी के गांव से निकलकर राज्यसभा के 'शिखर' तक, हरिवंश नारायण सिंह ने फिर रचा इतिहास

harivansh
राज्यसभा ने शुक्रवार को हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी। जेपी के गांव से आए हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के 'शिखर' तक पहुंचे हैं। ALSO READ: महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी; 16 अप्रैल से हुआ प्रभावी, विपक्ष ने उठाए सवाल
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मैं हरिवंश जी को बधाई देता हूं। राज्य सभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास है। सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है उसको एक प्रकार से सदन ने आज मोहर लगा दी है। ये एक सहज कार्यशैली का सम्मान है। हम सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति हो और प्रभावित होते देखा है।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण वो अपने गांव के विकास के लिए विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते और उनकी शिक्षा-दिक्षा काशी में हुई।
 
मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने हरिवंश को कहा कि अब जब आप उपसभापति बन चुके हैं तो हम आशा करते हैं कि विपक्ष का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी उपसभापति पद भरने की अपील की। वह पद पिछले 7 सालों से खाली है।

कौन हैं हरिवंश?

हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा के रहने वाले हैं। उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की। इसके बाद उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी अधिकारी के तौर पर भी काम किया। साल 2014 में जदयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा। राजनीति में आने से पहले वे चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार भी रहे हैं।
 

राष्‍ट्रपति ने किया मनोनित 

हरिवंश नारायण सिंह को इस बार राष्‍ट्रपति द्रौपद मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनित किया था। उनका यह कार्यकाल 2032 तक चलेगा। इससे पहले जदयू ने अप्रैल 2014 में पहली बार उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेजा था। वे 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। इससे बाद वे 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित हुए। 
edited by : Nrapendra Gupta 
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