Petrol Diesel Price : भारत के पास कितना है तेल और गैस का स्टॉक? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब, क्या बढ़ेंगी कीमतें, लॉकडाउन की अफवाहों पर क्या बोले

पश्चिम एशिया के तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के कारण अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। फिर भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही है। इस दौरान कई चुनाव हुए लेकिन सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई केंद्रीय मंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय का जिक्र करते हुए कहा कि पिछला दौर कठिन जरूर रहा है, लेकिन भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। Edited by : Sudhir Sharma