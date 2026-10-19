Cancer Medicines : कैंसर की 137 दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर NPPA का फैसला, मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद

137 कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन का पुनर्निर्धारण

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) दवाओं की कीमतों से जुड़े मामलों की निगरानी करता है। प्राधिकरण ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाने का कदम उठाया है।

ट्रेड मार्जिन वह अंतर होता है, जो दवा की खरीद लागत और वितरण श्रृंखला में उसके आगे बिक्री मूल्य के बीच रहता है। इसमें थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे कारोबारियों का मार्जिन शामिल हो सकता है। ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाने का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को सीमित करने और मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने में मदद करना है।

कैंसर के मरीजों को कैसे मिल सकता है फायदा?

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर मरीजों को लंबे समय तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में दवाओं के वितरण और बिक्री से जुड़े मार्जिन को नियंत्रित करने के उपाय मरीजों के लिए राहत देने में मदद कर सकते हैं।

क्या है NPPA?

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भारत में दवाओं की कीमतों से जुड़े नियामकीय मामलों पर काम करता है। इसका उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता और उचित कीमतों से संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना है।