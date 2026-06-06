केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 8वें वेतन की तैयारी में सरकार, जानिए कितना बढ़ेगा एरियर?

8th Pay Commission News : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबर सामने आ रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम इन दिनों देश के विभिन्न शहरों में बैठकों के साथ बेहद तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष वेतन और भत्तों में सुधार के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस बार 3.0 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की पुरजोर सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की है।





इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष वेतन और भत्तों में सुधार के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस बार 3.0 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की पुरजोर सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की है।





इस स्थिति में लेवल-10 कर्मचारी को 20 महीने की अवधि के लिए करीब 17.62 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग किए जा रहे 2.86 फिटमेंट फैक्टर की स्थिति में एरियर का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है।

Edited By : Chetan Gour