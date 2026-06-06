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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 6 जून 2026 (21:01 IST)

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 8वें वेतन की तैयारी में सरकार, जानिए कितना बढ़ेगा एरियर?

Central government employees
8th Pay Commission News : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबर सामने आ रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम इन दिनों देश के विभिन्न शहरों में बैठकों के साथ बेहद तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष वेतन और भत्तों में सुधार के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस बार 3.0 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की पुरजोर सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की है।

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खुशखबर सामने आ रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम इन दिनों देश के विभिन्न शहरों में बैठकों के साथ बेहद तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
इस बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष वेतन और भत्तों में सुधार के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस बार 3.0 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की पुरजोर सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने आयोग की विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की है।

मीडिया खबरों में आठवें वेतन आयोग के गठन और इसके तहत मिलने वाले एरियर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है एरियर के रूप में मिलने वाली रकम 5 लाख से 14 लाख रुपए तक होगी। कई कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। आठवें वेतन आयोग को सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। ऐसे में सिफारिशें अगस्त 2027 तक सरकार को सौंप दिए जाने का अनुमान है।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार, वेतन आयोग की सिफारिशों को बैकडेट में जाकर एक जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 20 महीने का एरियर मिल जाएगा। अगर सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिल जाएगी।
इस स्थिति में लेवल-10 कर्मचारी को 20 महीने की अवधि के लिए करीब 17.62 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग किए जा रहे 2.86 फिटमेंट फैक्टर की स्थिति में एरियर का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है।
Edited By : Chetan Gour
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