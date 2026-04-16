गिरिराज सिंह बोले, जो महिला आरक्षण पास नहीं करेंगे, उन्हें घर पर भोजन नहीं मिलेगा
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे, तो उनमें महिलाओं के प्रति संवेदना जगेगी। महिलाएं वर्षों से इसका इंतजार कर रही हैं, अब उनके सब्र की सीमा टूट रही है और उसे सब मिलकर पास करेंगे। जो इसे पास नहीं करेंगे, उसे घर में भोजन भी नहीं मिलेगा।
कांग्रेस द्वारा इस बिल को परिसीमन बताए जाने पर दक्षिण भारत के नुकसान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि डीलिमिटेशन से किसी को नुकसान नहीं होगा और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मोदी सरकार ने गुरुवार को संसद में डीलिमिटेशन बिल पेश किया है। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। इस बिल में लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है।
कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो तीन विधेयक पेश किए जा रहे हैं और ऊपर से इन्हें महिला आरक्षण के रूप में दिखाया और प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन इनके मूल में डीलिमिटेशन का मुद्दा है। केंद्र सरकार के तीन विधेयकों को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'छल कपट से भरा' बताया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि डीलिमिटेशन ज्यादा जनसंख्या वाले उन राज्यों को फायदा पहुंचाने वाली है, जहां फिलहाल मजबूत है।
edited by : Nrapendra Gupta
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