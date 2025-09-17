पीएम मोदी को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों की होगी नीलामी, 2 अक्टूबर तक लगेगी बोली



Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh said that gifts received by Prime Minister Narendra Modi will be auctioned online from today.



बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की सातवीं ई-नीलामी का ऐलान किया है। इस बार यह नीलामी 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार 1300 से ज़्यादा तोहफ़े ऑनलाइन बोली के लिए रखे जाएंगे।



इस नीलामी का आयोजन नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि इस बार 1300 से ज्यादा गिफ्ट्स बोली के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह ई-नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. लोग www.pmmementos.gov.in पर जाकर इन सांस्कृतिक धरोहरों पर बोली लगा सकते हैं।





जनवरी 2019 में हुई थी पहली नीलामी : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी के सांतवें संस्करण के मौके पर कहा कि नीलाम की जाने वाली वस्तुओं में पेंटिंग, कलाकृतिया, मूर्तियां, देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ ही कुछ खेल सामग्री भी शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि उपहारों की पहली नीलामी जनवरी 2019 में हुई थी। तब से लगातार पीएम मोदी को मिुले हजारों उपहारों की नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने सभी स्मृति चिन्हों को इस नेक काम के लिए समर्पित किया है।





उपहार कैसे कैसे : तोहफों की नीलामी में इस बार कई अनोखे उपहार शामिल किए गए हैं। सबसे महंगे तोहफे की बात करें तो यह एक मूर्ति है जिसकी कीमत 10,39,500 रुपए तय की गई है। वहीं सबसे सस्ता तोहफा एक कपड़ा है, जिसकी कीमत 600 रुपए है।





सबसे ज़्यादा महंगे तोहफे : भवानी माता की मूर्ति- 10,39,500, पैरा ओलंपिक मेडल विजेता अजीत सिंह के जूते- 7,70,000, पैरा ओलंपिक मेडल विजेता सिमरन शर्मा के जूते- 7,70,000, पैरा ओलंपिक मेडल विजेता निशाद कुमार के जूते- 7,70,000, राम मंदिर का मॉडल- 5,50,000।





सबसे कम दाम वाले तोहफे : लाल चुनरी विद गोल्ड मिरर-600, कमल चिन्ह वाला भगवा अंगवस्त्र-800, नारंगी कढ़ाई वाला अंगवस्त्र-900।





50 करोड़ राशि एकत्र : यह नीलामी हर साल की तरह प्रधानमंत्री को मिले तोहफ़ों को आम जनता तक पहुंचाने और उनसे मिली राशि को गंगा सफाई और जनकल्याण योजनाओं में लगाने के मकसद से की जा रही है। अब तक करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा की राशि एकत्र की जा चुकी है। ये सभी उपहार नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA), नई दिल्ली में प्रदर्शित किए गए हैं, जहां लोग इन्हें देखने के बाद ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकते हैं।

Edited By: Navin Rangiyal