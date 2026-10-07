  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ghulam-nabi-azad-congress-reentry-speculation-dpap-jammu-kashmir-politics
Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्‍मू , Wednesday, 7 October 2026 (19:40 IST)

क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं?

Ghulam Nabi Azad Congress
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (19:48 IST)
google-news
Ghulam Nabi Azad Congress: प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा है कि क्‍या पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं? यह सवाल चर्चा में इसलिए क्‍योंकि उनकी अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी), राजनीति में पूरी तरह नाकाम रही है।
 
याद रहे आजाद ने लगभग 50 साल तक कांग्रेस में काम किया। वे 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम किया। 26 अगस्त 2022 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी पर वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने और अनुभवहीन लोगों को पार्टी चलाने देने का आरोप लगाया था।

बहुत खराब रहा आजाद की पार्टी का प्रदर्शन

अपने इस्‍तीफे के उपरांत एक महीने बाद, 26 सितंबर 2022 को उन्होंने डीपीएपी शुरू की। डीपीएपी की शुरूआत पर उन्होंने कहा था कि यह पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी। पर उनकी नई पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों में, पार्टी के तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, उन्हें क्रमशः 3.56%, 2.49% और 2.24% वोट मिले। विधानसभा चुनावों में, डीपीएपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई, पार्टी का औसत वोट शेयर 5% से थोड़ा ही ज्‍यादा रहा। उन्हें कुल मिलाकर लगभग 80,000 वोट मिले।
 
पांच सीटों पर, डीपीएपी उम्मीदवारों को 'नोटा' से भी कम वोट मिले। दरअसल आजाद बीमार थे और ज्‍यादा प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए कुछ उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। कई लोगों का यह भी मानना ​​था कि डीपीएपी गुप्त रूप से भाजपा की मदद कर रही थी। इस छवि से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ।

सीईसी पर टिप्पणियों से कांग्रेस में वापसी की अटकलें

इस हार के बाद, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में चले गए। अप्रैल 2025 में, आजाद ने डीपीएपी के आफिस और संगठनात्मक कमेटियां बंद कर दीं, जिससे पार्टी के भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गईं। अब मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार पर आजाद की हालिया टिप्पणियों ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों को हवा दी है। 26 सितंबर को अनंतनाग में उन्होंने विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) से जुड़ी चिंताओं को लेकर संसद में सीईसी का मुद्दा उठाने की अपील की।
 
आजाद के लिए, हाल के समय में सार्वजनिक रूप से बोलने का यह कुछ मौकों में से एक था। यह साफ नहीं है कि वह सच में कांग्रेस में लौटेंगे या बस सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात साफ है, वह यह है कि 2022 में उन्होंने जो पार्टी शुरू की थी, वह नाकाम रही है और 75 साल के यह नेता एक बार फिर नया रास्ता तलाश रहे हैं।
 
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Lucknow to Ayodhya नमो भारत कॉरिडोर, 13.50 करोड़ मंजूर, अब सिर्फ 60 मिनट में तय होगा 150 KM का सफर

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचत

Maruti Suzuki : मारुति की कार खरीदने का मौका, इन मॉडल्स पर मिल रहा ₹1.36 लाख तक का फायदा, जानिए किस कार पर कितनी बचतअगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने Arena शोरूम पर बिकने वाली लगभग सभी कारों के लिए अक्टूबर महीने के प्रमोशनल ऑफर्स जारी किए हैं। कंपनी की ओर से अलग-अलग मॉडल पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं।

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असर

RBI Repo Rate Decision : क्या महंगी होगी आपके घर और कार की EMI? जानिए आरबीआई के फैसले का आप पर असरभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की जेब और कर्ज की लागत को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया है। यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेपो रेट बढ़ोतरी है। साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है।

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बीच रास्ते खत्म होने का डर कितना सही? जानिए रेंज एंग्जायटी से कैसे बचें

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बीच रास्ते खत्म होने का डर कितना सही? जानिए रेंज एंग्जायटी से कैसे बचेंइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल अक्सर इसकी बैटरी और रेंज को लेकर होता है। इसे ‘रेंज एंग्जायटी’ (Range Anxiety) कहा जाता है। यानी यह डर कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही स्कूटर की बैटरी खत्म न हो जाए। चार्जिंग स्टेशन दूर हुआ तो क्या होगा? रास्ते में स्कूटर बंद हो गया तो क्या करेंगे? पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए ये सवाल स्वाभाविक हैं।

SIR पर जमकर तकरार, राहुल गांधी और प्रियंका पर क्यों हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

SIR पर जमकर तकरार, राहुल गांधी और प्रियंका पर क्यों हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामलाRahul Priyanka Gandhi Delhi Police FIR: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है।

चीन का खतरनाक दांव! नए सिल्क रूट से तालिबान से सीधे जुड़ा चीन; क्या वाखान कॉरिडोर से भारत को घेरने की तैयारी है?

चीन का खतरनाक दांव! नए सिल्क रूट से तालिबान से सीधे जुड़ा चीन; क्या वाखान कॉरिडोर से भारत को घेरने की तैयारी है?China Wakhan Corridor: अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शां प्रांत में स्थित ऐतिहासिक वाखान कॉरिडोर (Wakhan Corridor) में 121 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर सड़क का निर्माण पूरा कर उसका उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 55 लाख डॉलर ($5.5 Million) की लागत से तैयार यह सड़क अफगानिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच पहला सीधा ज़मीनी मार्ग बन गई है।

सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

सांप के सहारे हत्या छिपाने की कोशिश! पत्नी और प्रेमी दोषी, अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसलापति की हत्या और फिर उसकी मौत को सर्पदंश बताकर पुलिस को गुमराह करने का मामला आखिरकार अदालत तक पहुंचकर आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 ने बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले अमित कश्यप की हत्या का दोषी उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपी करीब 17 महीने से चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। अदालत अब 16 अक्टूबर को दोनों की सजा सुनायेगी।

आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम : CM योगी

आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम : CM योगीAbe Memorial Corridor Varanasi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबे मेमोरियल कॉरिडोर नई पीढ़ी के लिए एक जीवंत क्लासरूम है। यहां आने वाला हर युवा यह सीख सकेगा कि दूर की सोच रखने वाला एक नेता दो देशों के भविष्य को किस तरह नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिंजो आबे सान को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारत-जापान की मित्रता हर वर्ष पहले से और अधिक मजबूत होती जाए।

भोपाल में डॉक्टर ने प्रेमिका पर की फायरिंग, 7 साल अफेयर के बाद दूसरे से सगाई होने से था नाराज

भोपाल में डॉक्टर ने प्रेमिका पर की फायरिंग, 7 साल अफेयर के बाद दूसरे से सगाई होने से था नाराजराजधानी के गांधीनगर थाना इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी पूर्व प्रेमिका जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद डॉक्टर ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने उसे समय रहते फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल युवती और आरोपी डॉक्टर दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

LIVE: प्रदर्शन राहुल गांधी को पुलिस ने छोड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को किया पंचर

LIVE: प्रदर्शन राहुल गांधी को पुलिस ने छोड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को किया पंचरLatest News Today Live Updates in Hindi : सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देशवासियों को संबोधित किया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एफआईआर को अपने लिए मेडल बताया। पल पल की जानकारी...

PM मोदी के नेतृत्व में बदला यूपी, माफिया मिट्टी में मिले: CM योगी

PM मोदी के नेतृत्व में बदला यूपी, माफिया मिट्टी में मिले: CM योगीSeva Sankalp Yatra Varanasi: मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। माफिया मिट्टी में मिल गए और विरासत प्रदेश की नई पहचान बन गई। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसके उदाहरण हैं।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।