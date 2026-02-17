बेटों को सता रहा इमरान खान की हत्‍या का डर, पूर्व कप्‍तानों ने लिखा पाकिस्‍तान सरकार को पत्र

Statement of his sons regarding Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनके दोनों बेटों सुलेमान खान और कासिम खान ने गंभीर चिंता जताई है। उन्हें डर है कि उनके पिता इमरान की हालत और खराब हो सकती है और उनकी हत्या भी की जा सकती है। इमरान के बेटों ने मांग की है कि उनके पिता को बेहतर मेडिकल सुविधा दी जाए और उन्हें जल्द ही अस्पताल शिफ्ट किया जाए। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेट कप्‍तान कपिल देव, सुनील गावस्कर समेत दुनियाभर के पूर्व क्रिकेट कप्‍तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान खान के साथ सही और इंसानी बर्ताव की मांग की है।





इमरान खान के बेटों के मुताबिक, वे पिछले महीने वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नवंबर 2022 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद बेटों ने उन्हें नहीं देखा।





इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से हटाए जाने के बाद उन पर कई मामले दर्ज हैं, जिन्हें PTI राजनीतिक साजिश बताती है। इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए के बाद लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।

