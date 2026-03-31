राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर बवाल, BKU कार्यकर्ताओं में रोष, UP में किया विरोध प्रदर्शन

Farmers' Protests in Uttar Pradesh : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उड़ीसा में गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। टिकैत ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों के पैदल मार्च में शामिल होने गए थे। भुवनेश्वर में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर थाने ले गई। उड़ीसा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। टिकैत की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। कई जिलों में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और साफ चेतावनी दी कि जब तक टिकैत की रिहाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उड़ीसा में गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। टिकैत ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों के पैदल मार्च में शामिल होने गए थे। भुवनेश्वर में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर थाने ले गई।

किसान संगठनों ने दी चेतावनी

उड़ीसा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। टिकैत की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। कई जिलों में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और साफ चेतावनी दी कि जब तक टिकैत की रिहाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

भाकियू नेता गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की नजर भुवनेश्वर पर टिकी हुई है। जरूरत पड़ी तो सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। बागपत में भी टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों का धरना तेज हो गया था।

बागपत और सीतापुर में विरोध प्रदर्शन

बागपत के साथ-साथ दोघट थाना क्षेत्र में भी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और धरना समाप्त कर दिया गया। सीतापुर जिले में भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई थानों के बाहर किसान नेताओं ने देर रात तक प्रदर्शन किया।

भुवनेश्वर में 22 मार्च से चल रहा आंदोलन

कुछ जगहों पर धरना समाप्त हो गया है, लेकिन किसान संगठनों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भुवनेश्वर में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर 22 मार्च से आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी भुवनेश्वर में पैदल मार्च में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। भाकियू प्रवक्ता कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया।

Edited By : Chetan Gour