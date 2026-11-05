चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान; 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, जानें कब आएगी फाइनल लिस्ट

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR) की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का मुख्य फोकस नए और युवा मतदाताओं को जोड़ने पर है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

किन राज्यों में चलेगा अभियान?

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में चलाया जाएगा।

महत्वपूर्ण तारीखें और शेड्यूल

मसौदा मतदाता सूची : इन क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आगामी 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

अंतिम मतदाता सूची : तमाम आपत्तियों और दावों के निपटारे के बाद अंतिम रूप से अपडेटेड वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

युवाओं के लिए खास सहूलियत

इस बार के पुनरीक्षण अभियान की एक खास बात यह है कि इसमें उन युवाओं को भी पहले से आवेदन करने की सुविधा दी गई है, जो आने वाले वर्ष 2027 में (यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को) निर्धारित आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता हासिल कर लेंगे।

प्रशासन को सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने इन सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और सभी जरूरी संसाधनों की समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करें।