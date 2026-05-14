16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR, चुनाव आयोग ने किया तीसरे चरण का एलान

Election Commission SIR : चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसके तहत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा।
दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और चंडीगढ़ में होगा एसआईआर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड और त्रिपुरा में भी एसआईआर के आदेश। तीसरे चरण के बाद सिर्फ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में SIR बाकी रह जाएगा। यहां के SIR कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।
ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम 1 जुलाई से शुरू होगा। वहीं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अक्टूबर में किया जाएगा।
आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2205 से किया गया था। इस चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एसआईआर किया गया।
edited by : Nrapendra Gupta