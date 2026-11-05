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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (23:35 IST)

Earthquake in Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके, दहशत में घर से निकले लोग

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (23:37 IST)
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जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी में गुरुवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर कई इलाकों में लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की तत्काल कोई खबर नहीं है।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10 बजकर 27 मिनट पर जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है।
उधर चीन के शिनजियांग (लद्दाख बॉर्डर के पास) में रात 10.26 बजे 5.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र शिनजियांग रहा. भूकंप से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
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