Earthquake in Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके, दहशत में घर से निकले लोग

जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी में गुरुवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर कई इलाकों में लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की तत्काल कोई खबर नहीं है।

उधर चीन के शिनजियांग (लद्दाख बॉर्डर के पास) में रात 10.26 बजे 5.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र शिनजियांग रहा. भूकंप से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।