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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली। , Tuesday, 6 October 2026 (18:51 IST)

राहुल गांधी पर DMK का निशाना, SIR में वोटर नाम कटने पर चुप क्यों? TVK से गठबंधन को लेकर भी उठे सवाल

rahul gandhi chatro ki gunj
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (18:52 IST)
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तमिलनाडु में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पूर्व सहयोगी दल DMK और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद और गहरे हो गए हैं। DMK ने SIR प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। DMK ने पूछा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस मांग का समर्थन क्यों नहीं किया, जिसमें SIR प्रक्रिया के बाद गठित राज्य सरकारों को भंग करने की मांग की गई थी।
 
DMK के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी पार्टी TVK को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए इस मुद्दे पर चुप हैं। विधानसभा चुनाव के बाद TVK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है।

SIR विवाद ने बढ़ाई पुराने सहयोगियों के बीच दूरी

 
SIR के मुद्दे पर दोनों लंबे समय से सहयोगी रहे दलों के बीच बढ़ते मतभेद का असर विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक पर भी पड़ा है। DMK ने INDIA ब्लॉक से अलग होने का फैसला किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गठबंधन की बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया है। DMK ने तमिलनाडु की कोलाथुर विधानसभा सीट का विशेष रूप से उल्लेख किया है। पार्टी का दावा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में SIR प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए।
 
कोलाथुर वही सीट है जहां एम.के. स्टालिन को हार का सामना करना पड़ा था। DMK का आरोप है कि कांग्रेस उन राज्यों में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, जहां चुनाव परिणाम उसके नए राजनीतिक गठबंधनों के पक्ष में रहे हैं।
 
SIR को लेकर DMK और कांग्रेस के बीच बढ़ती यह तकरार विपक्षी राजनीति में बदलते समीकरणों और तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति पर भी असर डाल सकती है।
 

EC ने कहा- किसी भी पार्टी से बैठक की मांग नहीं मिली

चुनाव आयोग (EC) के कार्यालय के बाहर मंगलवार को विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन के बीच आयोग ने कहा कि उसे किसी भी राजनीतिक दल की ओर से बैठक के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की मांग को लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया।
 
इससे पहले दिन में INDIA ब्लॉक ने संसद मार्ग से चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुछ अन्य नेता चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचने के प्रयास में आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश कर गए। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और चुनाव आयोग से मुलाकात को लेकर विपक्षी नेताओं की मांग सामने आई।
 
जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध किया था, तो आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंगलवार को किसी भी राजनीतिक दल की ओर से बैठक के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। आयोग के अधिकारियों के इस बयान के बाद विपक्ष के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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