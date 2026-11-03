रामजी के 5 बाप! धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी से फिर बवाल, अखिलेश ने भी साधा निशाना

Dhirendra Shastri Ram Ji Remark: भगवान कृष्ण को तीन जगह से टेढ़ा कहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अब भगवान राम पर भी विवादित टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में धीरेन्द्र कह रहे हैं कि राम के 5 बाप थे। यह वीडियो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने 'X' हैंडल पर शेयर किया है। यह वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा का बताया जा रहा है, जहां इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है।

क्या कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने?



ये सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय है। पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया अब भगवान राम के पिता के बारे अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है। इसके राजनीतिक आकाओं को ये सब मंजूर होगा, हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इसके सभी कार्यक्रम रद्द किये जाएं। अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 3, 2026 क्या कहा सोशल मीडिया यूजर्स ने? एडवोकेट अरुण दीक्षित ने एक्स पर लिखा- धीरेन्द्र शास्त्री जी के विवादित बयानों पर भाजपा की चुप्पी और दूसरों पर धर्मरक्षा का शोर— ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा! सनातन के नाम पर सियासत करने वालों की पर्ची अब जनता निकालेगी, हिसाब भी होगा और जवाब भी! इसी तरह अनिरुद्ध यादव ने लिखा- इन भाजपाई से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये संघी चुनावी हिंदू हैं इन्हें पता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। मयंक राजपूत ने लिखा- जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक में जाता है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा- ये सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय है। पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया अब भगवान राम के पिता के बारे अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है। इसके राजनीतिक आकाओं को ये सब मंजूर होगा, हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इसके सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं। अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे।

धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीकृष्ण को लेकर क्या कहा था? कथा मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारे वाले (श्रीराम) सीधे खड़े होते हैं, उनका नाम भी सीधा है, चलते भी सीधे और दिखते भी सीधे हैं। लेकिन तुम्हारे वाले (श्रीकृष्ण) की हर फोटो देखो, वो तीन जगह से टेढ़े हैं— पांव पर पांव, कमरिया अलग लटकी है और गर्दन टेढ़ी करके बंसी बजाते हैं। उनका नाम भी टेढ़ा और चलने का अंदाज भी टेढ़ा है। उन्होंने आगे बांसुरी बजाने को खेल बताते हुए कहा कि बंसी बजाना तो आसान काम है, लेकिन धनुष चलाना कोई खेल नहीं है। उन्होंने दोनों के धामों की तुलना करते हुए कहा कि हमारे भगवान का धाम सीधा 'अयोध्या' है और तुम्हारे वाले का 'वृंदावन'।