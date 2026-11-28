परिसीमन-महिला आरक्षण से बदलेगी मध्यप्रदेश की सियासत, इंदौर-भोपाल सहित महानगरों का होगा सियासी दबदबा? मध्यप्रदेश मेंं लोकसभा की 29 से 44 और विधानसभा की 230 से 345 हो सकती हैं सीटें

2029 से परिसीमन और 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू होने का असर राज्यों की सियासत पर भी पड़ेगा। संसद में परिसीमन बिल आने से पहले शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दे दिए है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में परिसीमन और महिला आरक्षण के बाद बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन और सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूले पर अमल हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। इसका असर केवल लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या पर नहीं पड़ेगा, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति, नेताओं के चुनावी क्षेत्र, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण तथा सत्ता के संतुलन पर भी दिखाई देगा।

प्रदेश में 29 से बढ़कर 44 होगी लोकसभा सीटें-मध्यप्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की 29 सीटें हैं। परिसीमन बिल में प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूले के हिसाब से इनकी संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी है। यानी प्रदेश में 15 लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर चुनावी राजनीति पर होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उन लोकसभा का नए सिरे से निर्धारण होगा।





परिसीमन बिल के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसी बड़ी लोकसभा क्षेत्रों में अब शहर और ग्रामीण दो लोकसभा सीटें हो सकती है। इन लोकसभा सीटों को 6 से 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया जा सकता है। ऐसे मे अब इन जिलों से 2-2 सांसद चुने जा सकते है। इससे स्थानीय नेताओं को आगे आने और नए राजनीतिक चेहरों को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है।





वर्तमान में भोपाल, इंदौर औ ग्वालियर जैसी लोकसभा सीटों पर वोटर्स की संख्या 20 से 25 लाख के बीच होती है, ऐसे में इन जिलों में 2-2 लोकसभा सीटें होने से वोटर्स की संख्या 12-15 लाख के बीच निर्धारित हो सकती है। ऐसाा नहीं कि परिसीमन का असर केवल महानगरों की लोकसभा सीटों पर पड़ेगी। ग्रामीण इलाके और वोटर्स के बाहुल्य वाली बालाघाट जैसे लोकसभा सीटों से सिवनी अलग होगा एक अलग लोकसभा सीटें आकार ले सकती है।

विधानसभा में 230 से 345 तक पहुंच सकती हैं सीटें-प्रदेश की मौजूदा 230 सदस्यीय विधानसभा का आकार भी प्रस्तावित फॉर्मूले के अनुसार बढ़कर 345 हो सकता है। यानी विधायकों की संख्या में 115 का इजाफा संभव है। इसका मतलब है कि प्रदेश की राजनीति में 115 नए विधानसभा क्षेत्रों और उतने ही नए विधायकों के लिए जगह बन सकती है। परिसीमन का असर प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में भी दिखाई दे सकता है। भोपाल में विधानसभा सीटें 7 से बढ़कर 9-10 और इंदौर में 9 से बढ़कर 12-14 तक हो सकती हैं। वही ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा बढ़ाकर 8 विधानसभा हो सकती है।

महिला आरक्षण से बढ़ेगी राजनीतिक भागीदारी-परिसीमन का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला आरक्षण भी है। प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यदि मध्यप्रदेश में विधानसभा की सीटें 345 होती हैं तो करीब 115 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। लोकसभा की 44 सीटों में लगभग 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने का अनुमान है। इससे प्रदेश में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढे़गी और उनकी राजनीति में सक्रियता और अधिक देखने को मिलेगी।

मघ्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन एवं महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। इससे लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, लोकसभा की मौजूदा सीटों में 50% वृद्धि के प्रस्ताव से जनप्रतिनिधित्व का विस्तार होगा और देश के विकास में हर क्षेत्र की आवाज को और मजबूती मिलेगी।नई व्यवस्था को वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए नए परिसीमन आयोग के शीघ्र गठन और आरक्षित सीटों के रोटेशन का भी प्रावधान है।

महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित होने से कई मौजूदा नेताओं को अपनी सीट बदलनी पड़ सकती है, जबकि महिला कार्यकर्ताओं और नए राजनीतिक चेहरों को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। परिसीमन के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी होगी। मौजूदा विधायकों और सांसदों के क्षेत्र बदल सकते हैं। नए क्षेत्रों में संगठन खड़ा करना, स्थानीय समीकरण साधना सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी।