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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 9 September 2026 (08:39 IST)

दिल्ली वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जुड़ने पर बवाल: AAP ने उठाए सवाल, भाजपा सांसद ने दिया करारा जवाब

Raghav Chadha
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (08:51 IST)
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दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पंजाब से भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने पर सियासी बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए तो भाजपा सांसद ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ALSO READ: Top News 9 September: ईरान के 5 तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमला, नेपाल में 5.0 का भूकंप; राघव चड्ढा बने दिल्ली के वोटर
 

क्या है AAP का आरोप?

दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को जारी पहले चरण के SIR के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 मतदाता थे और राघव चड्ढा का नाम सूची में नहीं था। अब उसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 747 हो गई है और राघव चड्ढा का नाम 747वें क्रमांक पर दर्ज है।
 
भारद्वाज ने सवाल किया कि कैसे SIR प्रक्रिया के दौरान राघव चड्ढा का वोट जोड़ दिया गया? जबकि ड्राफ्ट SIR रोल में राघव चड्ढा का वोट ही नहीं था? उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जो प्रक्रिया राघव चड्ढा ने अपनाई है, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है।

राघव चड्ढा का जवाब

बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि वे दिन-रात बस उनके ऊपर हमले करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं।
 

SIR में पंजाब की वोटर लिस्ट से कटा था नाम

गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में पंजाब में SIR में भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चढ्‍डा का नाम कटने से हड़कंप मच गया था। उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार पर बदले की राजनीति के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स तक लाने का आरोप लगाया था। ALSO READ: पंजाब SIR में राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से कटा! AAP सरकार पर भड़के BJP सांसद
 
उन्होंने दावा किया था कि मैं पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में पंजीकृत है। इसके बावजूद, प्रारूप मतदाता सूची में मेरे नाम को स्थानांतरित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गनीमत है कि यह केवल प्रारूप मतदाता सूची है, अंतिम मतदाता सूची नहीं। 'दावे और आपत्ति' (क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन) प्रक्रिया के दौरान नामों को सुधारा जाता है, जो फिलहाल जारी है। अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित की जाएगी। मैं एसआईआर (SIR) दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में हूं।
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