दिल्ली की रामलीला में 30 फुट के 'कॉकरोच' का होगा दहन, रावण-कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ जलेगा पुतला
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल रामलीला के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ 30 फुट ऊंचे 'कॉकरोच' यानी तिलचट्टे के पुतले का भी दहन किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य गंदगी के खिलाफ संदेश देना और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
पीतमपुरा में रामलीला का आयोजन करने कमेटी के मुताबिक, तिलचट्टे का पुतला गंदगी और कूड़े-कचरे का प्रतीक है। इसके दहन की पहल को केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत' अभियान और दिल्ली में स्वच्छता से जुड़े प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।
कमेटी के मुताबिक इसका मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ स्वच्छता का महत्व भी लोगों तक पहुंचाना है। कमेटी का कहना है कि तिलचट्टे को रावण की सेना में शामिल असुरों में से एक के रूप में भी दिखाया जाएगा। इस तरह रामलीला में पारंपरिक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के दहन के साथ एक नया प्रतीक भी जोड़ा जाएगा।