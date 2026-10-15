दिल्ली की रामलीला में 30 फुट के 'कॉकरोच' का होगा दहन, रावण-कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ जलेगा पुतला

कमेटी के मुताबिक इसका मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ स्वच्छता का महत्व भी लोगों तक पहुंचाना है। कमेटी का कहना है कि तिलचट्टे को रावण की सेना में शामिल असुरों में से एक के रूप में भी दिखाया जाएगा। इस तरह रामलीला में पारंपरिक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के दहन के साथ एक नया प्रतीक भी जोड़ा जाएगा।