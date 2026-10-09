'फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं'—10 अक्टूबर के हाई-वोल्टेज प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस का इमोशनल मैसेज*

सोशल मीडिया पर पोस्टकार्ड नुमा ग्राफिक्स पर दिल्ली पुलिस की ओर से लिखा गया- प्रिय नागरिक, आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज। वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। विथ केयर, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जो पोस्टकार्ड पोस्ट किया है उसमें टिकट के तौर पर जंतर मंतर लगा है। इसमें पीछे इंडिया गेट दिख रहा है।

इस बीच सीजेपी के अभिजीत दिपके ने स्पष्‍ट कहा कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन होकर रहेगा। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को ECI के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन पर कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे जंतर-मंतर जाएं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। मैं भी अपने परिवार के साथ वहां जाऊंगा।