गाड़ी चालकों के लिए अलर्ट! पेट्रोल पंपों पर बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन, कट सकता है 10 हजार का चालान

No PUC, No Fuel : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नियम 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरने के निर्देश दिए हैं। बगैर पीयूसी के सड़कों पर घूम रहे वाहनों को 10,000 रुपए का चालान भी भरना पड़ सकता है।

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' (No PUC, No Fuel) नियम कड़ाई से लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल-डीजल) तभी मिलेगा जब उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) होगा। यदि वाहन चालकों के पास वैध PUC नहीं पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा उन्हें ईंधन देने से साफ इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का भारी-भरकम चालान भी काटा जा सकता है।

पर्यावरण विभाग और यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे पेट्रोल पंप पर जाने से पहले अपने वाहन का PUC जरूर चेक कर लें या नया सर्टिफिकेट बनवा लें। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाए गए इस कदम से राजधानी में बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के चल रहे वाहनों पर लगाम लगेगी। सभी पेट्रोल पंपों पर इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि नियम के अनुसार वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना है। एएनपीआर कैमरों से नंबर प्लेट स्कैन कर ऑनलाइन पीयूसीसी की वैधता जांची जानी है। कैमरे चालू होने तक मैन्युअल जांच के निर्देश हैं। कई स्थानों पर इसे लेकर सख्‍ती दिखाई दे रही है। बगैर पीयूसी पेट्रोल भराने पहुंचे लोगों को निराश लौटना पड़ा।