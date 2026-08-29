Delhi-NCR CNG Price Hike: CNG के दाम 3.89 रुपये बढ़े, दिल्ली में अब 86.98 रुपये प्रति किलो

कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपये से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। यानी अब वाहन चालकों को प्रत्येक किलो CNG के लिए पहले की तुलना में 3.89 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला

कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला है - CNG 3.89 रुपए महंगी हो गई। पिछले 6 साल में CNG के दाम करीब 99% बढ़े हैं, मतलब दाम डबल हो गए। पार्टी ने अपनी पोस्ट में बताया कि अगस्त 2020 में सीएनजी 43.80 रुपए थी जो अगस्त 2026 में बढ़कर 86.98 रुपए हो गई। 'महंगाई मैन' मोदी ने 6 साल में CNG करीब '43 रुपए' महंगी कर दी। और अभी कहर जारी है।

'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला है - CNG 3.89 रुपए महंगी हो गई।



पिछले 6 साल में CNG के दाम करीब 99% बढ़े हैं, मतलब दाम डबल हो गए।



• अगस्त 2020: 43.80 रुपए

• अगस्त 2026: 86.98 रुपए



'महंगाई मैन' मोदी ने 6 साल में CNG करीब '43 रुपए' महंगी कर दी।



और अभी कहर जारी है... — Congress (@INCIndia) August 29, 2026

पहले भी बढ़ चुके हैं CNG के दाम

दिल्ली में CNG की कीमतों में इस साल मई के दौरान भी कई बार बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई को CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए थे। इसके बाद 17 मई को 1 रुपये, 23 मई को 1 रुपये और 26 मई को फिर 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इस तरह मई महीने में ही CNG की कीमतों में कई बार इजाफा हुआ था। अब अगस्त के अंत में हुई ताजा बढ़ोतरी से दिल्ली-NCR में CNG वाहनों से सफर करने वालों का खर्च एक बार फिर बढ़ सकता है।

वाहन चालकों पर बढ़ेगा खर्च

CNG की कीमत बढ़ने का सीधा असर कार और ऑटो जैसे CNG से चलने वाले वाहनों के परिचालन खर्च पर पड़ सकता है। इससे रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले वाहन मालिकों का मासिक बजट प्रभावित होने की संभावना है।