  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. delhi-ncr-air-pollution-supremecourt-hearing-cji-suryakant-30-cigarettes-equivalent-smog
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 6 November 2026 (14:14 IST)

रोज 30 सिगरेट जितना जहर पी रहे लोग! दिल्ली प्रदूषण पर SC सख्त, CJI बोले- पाबंदियां लगाने से नहीं बनेगा काम

SC on Delhi Pollutation
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (14:26 IST)
google-news
Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण के मामले पर तीखी बहस हुई। अदालत की मदद कर रहीं एमिकस क्यूरी ने दिल्ली की जहरीली हवा की तुलना रोजाना 30 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान से कर दी। वहीं, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाए जा रहे अस्थायी उपायों पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि गाड़ियों तथा निर्माण कार्य पर रोक जैसे पुराने फायर फाइटिंग मैकेनिज्म अब काम नहीं करेंगे।

दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर तीखी बहस

दिल्ली की आवोहवा में घुला जहर अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-NCR के बिगड़ते हालात पर दायर याचिकाओं पर तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। इस पीठ में CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।
 
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने दिल्ली की हवा की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हवा का स्तर इतना खराब है कि लोगों की आवाज तक प्रभावित हो रही है। उन्होंने हालात की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम रोजाना 30 सिगरेट पी रहे हों।

CJI बोले- यह कोई स्थायी समाधान नहीं

एमिकस क्यूरी की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर हर साल लागू किए जाने वाले तात्कालिक उपायों पर सवाल उठाए।
 
CJI ने कहा कि वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना और निर्माण कार्यों पर रोक लगा देना पुराने और नाकाम फायर फाइटिंग मैकेनिज्म बन चुके हैं। इनसे महज कुछ दिनों की राहत मिल सकती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों से पूछा कि आखिर प्रदूषण के मूल कारणों पर लगातार काम कब शुरू होगा।

पराली और स्थानीय कारणों पर भी चर्चा

अदालत में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि फसल अवशेष (पराली) जलाना प्रदूषण का केवल एक हिस्सा है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं, टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाला धूल-धुआं भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।
 
अदालत ने कहा कि किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निपटने जैसे उपायों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण के सभी स्रोतों की पहचान कर उन पर सालभर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सख्त जरूरत है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
स्थापना दिवस पर देवभूमि पहुंचे अमित शाह, बोले- 'प्रधानमंत्री मोदी ने संवारा है उत्तराखंड, सबसे पहले होगा विकसित'

Delhi Air Pollution : दिवाली पर दिल्ली में सांस लेना होगा मुश्किल? पटाखों से और गंभीर हो सकती है हवा

Delhi Air Pollution : दिवाली पर दिल्ली में सांस लेना होगा मुश्किल? पटाखों से और गंभीर हो सकती है हवादिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका है। मौसम और वायु गुणवत्ता एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक शुक्रवार से राजधानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। दिवाली के आसपास पटाखों से निकलने वाला धुआं और कमजोर हवाएं प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना सकती हैं। अनुमान है कि 6 से 8 नवंबर के बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में रह सकता है।

दीपोत्सव में दिखेगा अद्भुत नजारा! 220 टन रेत से तैयार हो रहा भव्य राम दरबार, 50 फुट लंबी होगी कलाकृति

दीपोत्सव में दिखेगा अद्भुत नजारा! 220 टन रेत से तैयार हो रहा भव्य राम दरबार, 50 फुट लंबी होगी कलाकृतिसीएम योगी के विजन के अनुरूप रामनगरी के दीपोत्सव में इस बार कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राम कथा पार्क के पास सरयू की रेत से तैयार दिव्य दरबार दीपोत्सव में आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना है।

क्या UGC नियमों को लेकर बैकफुट पर आई सरकार? जानिए सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र ने क्या कहा

क्या UGC नियमों को लेकर बैकफुट पर आई सरकार? जानिए सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र ने क्या कहाविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित 'इक्विटी रेगुलेशंस' (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations) पर देशभर में हो रहे विरोध और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि वह इन नियमों पर पुनर्विचार कर रही है।

PoK में फिर भड़की हिंसा, रावलकोट में ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी का आरोप, 3 की मौत

PoK में फिर भड़की हिंसा, रावलकोट में ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी का आरोप, 3 की मौतपाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में गुरुवार को तनाव और बढ़ गया। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ड्रोन से हमले और भारी हथियारों से गोलीबारी किए जाने के आरोप सामने आए हैं। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। समिति ने पाकिस्तान सरकार से तत्काल सैन्य अभियान रोकने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है।

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान; 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, जानें कब आएगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान; 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, जानें कब आएगी फाइनल लिस्टभारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR) की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का मुख्य फोकस नए और युवा मतदाताओं को जोड़ने पर है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

स्थापना दिवस पर देवभूमि पहुंचे अमित शाह, बोले- 'प्रधानमंत्री मोदी ने संवारा है उत्तराखंड, सबसे पहले होगा विकसित'

स्थापना दिवस पर देवभूमि पहुंचे अमित शाह, बोले- 'प्रधानमंत्री मोदी ने संवारा है उत्तराखंड, सबसे पहले होगा विकसित'Uttarakhand Foundation Day 2026: अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रही है। इस खास अवसर पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की विकास यात्रा की सराहना करते हुए बड़ा बयान दिया है।

धनतेरस-दिवाली पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात, भोपाल में जगह-जगह कचरे के ढेर

धनतेरस-दिवाली पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात, भोपाल में जगह-जगह कचरे के ढेरधनतेरस और दीपावली के त्योहार से ठीक पहले मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने शहरी व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया है। राजधानी भोपाल की सड़कों और कॉलोनियों में जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। त्योहार के मौके पर सफाई व्यवस्था चरमराने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश के करीब ढाई लाख दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका असर प्रदेश के 10 संभागों, 16 नगर निगमों और 374 नगरपालिकाओं में देखने को मिल रहा है।

UPI MDR Charges: क्या अब यूपीआई पेमेंट पर देना होगा चार्ज? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब से मची हलचल

UPI MDR Charges: क्या अब यूपीआई पेमेंट पर देना होगा चार्ज? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब से मची हलचलडिजिटल भुगतान (Digital Payments) को लेकर देश में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले लेनदेन पर शुल्क (MDR) लगाने के प्रस्ताव का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर बचाव किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारियों या नागरिकों को कभी भी ऐसा कोई आधिकारिक आश्वासन नहीं दिया गया था कि यूपीआई पेमेंट हमेशा के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेगा।

स्कूटी सवार की जान बचाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार ट्रक ने 7 लोगों को रौंदा, झारखंड में दिल दहला देने वाला हादसा

स्कूटी सवार की जान बचाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार ट्रक ने 7 लोगों को रौंदा, झारखंड में दिल दहला देने वाला हादसाJharkhand Accident News : झारखंड के खूंटी जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक स्कूटी सवार की जान बचाने के लिए सड़क किनारे जमा हुए लोगों पर अनियंत्रित ट्रक कहर बनकर टूटा। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। खुशियों भरे माहौल में अचानक मातम पसर गया है।

योगी सरकार का डिजिटल एक्शन प्लान तैयार, पुलिस से अदालत तक एक क्लिक पर जुड़ेगी न्याय व्यवस्था

योगी सरकार का डिजिटल एक्शन प्लान तैयार, पुलिस से अदालत तक एक क्लिक पर जुड़ेगी न्याय व्यवस्थायोगी सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस व्यवस्था के तकनीकी आधुनिकीकरण, फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ाने और न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।