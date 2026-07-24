Delhi Metro 17 Stations Closed Today: CJP Protest के चलते DMRC का बड़ा फैसला, जानें कौन-कौन से स्टेशन बंद

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज सुबह 7:30 बजे से आगामी आदेश तक इन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। यहां एंट्री और एक्जिट पर पाबंदी लगाई गई है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी।

गौरतलब है कि बुधवार और गुरुवार को भी 16 स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे। इससे पहले 20 जुलाई को भी प्रदर्शनकारियों के जंतर मं‍तर से संसद मार्च के दौरान 5 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया गया था।