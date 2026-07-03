Delhi-Dehradun Expressway News: पहली बारिश में सड़क धंसी, NHAI ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदा

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा गया है कि UP- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंस गया। सड़क पर इतने खतरनाक गड्डे है कि मौत का खतरा बना हुआ है। विश्वस्तरीय यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रूपये की लागत से बनवाया गया है। इसकी ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रूपये फूंके गए। 14 अप्रैल-2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका शुभारंभ करने आए थे।

UP- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंस गया. सड़क पर इतने खतरनाक गड्डे है कि मौत का खतरा बना हुआ है.



विश्वस्तरीय यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रूपये की लागत से बनवाया गया है. इसकी ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रूपये फूंके गये. 14 अप्रैल-2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी… pic.twitter.com/XvXxwifMqb — Narendra Pratap (@hindipatrakar) July 2, 2026 कई यूजर्स ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इसकी जांच कराने की मांग की। हालांकि, गडकरी ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कई यूजर्स ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इसकी जांच कराने की मांग की। हालांकि, गडकरी ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्या बोला NHAI?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बारिश के बाद दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक स्थान पर सड़क की सतह धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए NHAI खेद व्यक्त करता है। प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर दी गई है और इसे नियमित यातायात के लिए खोल दिया गया है।

घटना के तुरंत बाद NHAI ने मरम्मत कार्य शुरू किया और अब स्थायी ड्रेनेज सिस्टम के चालू होने तक वर्षा के पानी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी समानांतर नाला (इंटरिम पैरलल ड्रेन) बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रभावित स्थान की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि यातायात सुरक्षित और निर्बाध बना रहे।

NHAI regrets the inconvenience caused to NH commuters due to the road surface cave-in at a location on the Delhi–Dehradun Economic Corridor following rainfall. The section has been restored and opened for regular traffic movement.



The incident occurred due to localized water… pic.twitter.com/c2LEo2qTxg — NHAI (@NHAI_Official) July 2, 2026

NHAI ने क्या लिया एक्शन?

घटना को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी (EPC) ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही अथॉरिटी इंजीनियर की टीम के टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है।