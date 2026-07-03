सम्बंधित जानकारी
- दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण, PM मोदी बोले- विकसित भारत के लिए प्रगति, प्रकृति और संस्कृति का संतुलन जरूरी
- दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ ढाई घंटे, जानिए क्या है एक्सप्रेस-वे की खासियत?
- अमरनाथ यात्रा 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना, PM मोदी ने श्रद्धालुओं को दिए 5 संकल्प
- LIVE: मुंबई में भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
- Top News 3 July: अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, उत्तर भारत को गर्मी से राहत
Delhi-Dehradun Expressway News: पहली बारिश में सड़क धंसी, NHAI ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदा
मानसून की पहली ही बारिश में शामली के पास दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़े बड़े गड्डे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ड्रेनेज सिस्टम पूरा न होने को वजह बताया और संबंधित अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया। ALSO READ: अमरनाथ यात्रा 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना, PM मोदी ने श्रद्धालुओं को दिए 5 संकल्प
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा गया है कि UP- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंस गया। सड़क पर इतने खतरनाक गड्डे है कि मौत का खतरा बना हुआ है। विश्वस्तरीय यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रूपये की लागत से बनवाया गया है। इसकी ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रूपये फूंके गए। 14 अप्रैल-2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका शुभारंभ करने आए थे।
कई यूजर्स ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इसकी जांच कराने की मांग की। हालांकि, गडकरी ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
UP- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंस गया. सड़क पर इतने खतरनाक गड्डे है कि मौत का खतरा बना हुआ है.— Narendra Pratap (@hindipatrakar) July 2, 2026
विश्वस्तरीय यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रूपये की लागत से बनवाया गया है. इसकी ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रूपये फूंके गये. 14 अप्रैल-2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी… pic.twitter.com/XvXxwifMqb
क्या बोला NHAI?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बारिश के बाद दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक स्थान पर सड़क की सतह धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए NHAI खेद व्यक्त करता है। प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर दी गई है और इसे नियमित यातायात के लिए खोल दिया गया है।
पोस्ट में कहा गया है कि यह घटना स्थानीय स्तर पर पानी जमा होने के कारण हुई। संबंधित स्थान पर स्थायी क्रॉस-ड्रेनेज सिस्टम चालू नहीं हो सका, क्योंकि स्थानीय निवासियों के लगातार विरोध के चलते बैलेंसिंग कलवर्ट को जोड़ने की अनुमति नहीं मिली। इसके बजाय कलवर्ट के मुहाने का उपयोग वाहन पार करने के लिए किया जाता रहा। इससे प्रस्तावित जल निकासी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी। ALSO READ: 8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला गार्ड! वेनेजुएला भूकंप में चमत्कारी रेस्क्यू ने दुनिया को चौंकाया
घटना के तुरंत बाद NHAI ने मरम्मत कार्य शुरू किया और अब स्थायी ड्रेनेज सिस्टम के चालू होने तक वर्षा के पानी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी समानांतर नाला (इंटरिम पैरलल ड्रेन) बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रभावित स्थान की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि यातायात सुरक्षित और निर्बाध बना रहे।
NHAI regrets the inconvenience caused to NH commuters due to the road surface cave-in at a location on the Delhi–Dehradun Economic Corridor following rainfall. The section has been restored and opened for regular traffic movement.— NHAI (@NHAI_Official) July 2, 2026
The incident occurred due to localized water… pic.twitter.com/c2LEo2qTxg
NHAI ने क्या लिया एक्शन?
घटना को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी (EPC) ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही अथॉरिटी इंजीनियर की टीम के टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है।
ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters
अगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।
सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी।
पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणित
दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार
Terror attack plot in Delhi foiled : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये सभी आतंकवादी हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। इनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उन्हें पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची (Sanae Takaichi) को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि तकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इस अवसर पर भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
अमरनाथ यात्रा 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना, PM मोदी ने श्रद्धालुओं को दिए 5 संकल्प
पहलगाम और बालटाल के लिए अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए निकला। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमरनाथ यात्रियों को पत्र लिखकर कहा कि शिवभक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। उन्होंने यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को 5 संकल्प लेने को कहा।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, लगातार 7वें साल यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें
Yogi government electricity rates: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, मध्यम वर्ग और व्यापारियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार ने इस वर्ष भी बिजली की दरों में एक पैसे की भी बढ़ोतरी न करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी उपभोक्ताओं को उसी पुरानी दर पर ही बिजली मिलेगी, जो पिछले सात सालों से लागू है।
LIVE: मुंबई में भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
Electric Scooter : बरसात में अपने EV scooter का कैसे रखें ध्यान, जानिए 5 iMP टिप्स
मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) चलाने वालों के लिए यह अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय भी होता है। मानसून के दौरान सही रखरखाव करने से न केवल बैटरी की उम्र बढ़ती है, बल्कि बेहतर रेंज, सुरक्षित राइडिंग और लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन भी मिलता है। थोड़ी-सी सावधानी आपको भविष्य में होने वाले बड़े खर्च से भी बचा सकती है।
8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला गार्ड! वेनेजुएला भूकंप में चमत्कारी रेस्क्यू ने दुनिया को चौंकाया
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।