धाकड़ धामी अब हो गए धुरंघर, 2027 में लगाएंगे सिक्सर : राजनाथ सिंह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ही 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया था धाकड़ उपनाम

Defence Minister Rajnath Singh : 2027 के चुनाव से पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, धुरंधर हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड में एक जनसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ का उपनाम दिया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव का श्रीगणेश करने उत्तराखंड पहुंचे राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को धाकड़ के साथ धुरंधर भी करार दिया है। साथ ही कहा है कि अपने कार्यकाल के छठवें साल में धामी 2027 में चुनावी सिक्सर लगाने के लिए तैयार हैं।

धामी धुरंधर की तरह काम कर रहे

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2022 की चुनावी सभा को याद करते हुए कहा कि तब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धाकड़ धामी कहा था, लेकिन अब राज्य सरकार के चार वर्ष के धुआंधार काम के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धामी धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं।



4 वर्ष में चौका, 6 में लगाएंगे छक्का

राज्य सरकार की पीठ थपथपाई

राजनाथ सिंह ने सख्त नकल विरोधी कानून के लिए भी मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आए।

Edited By : Chetan Gour