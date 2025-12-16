बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है

एक बेटी और उसके पिता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो भावुक हो रहा है। दरअसल, बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उनकी गोद में सिर रखते हुए रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता जो कुछ भी कहते हैं और उसे जैसे समझाते हैं उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।इस वीडियो क्लिप में बेटी अपने 11 साल के इंटर कास्ट रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हुए रोने लगती है। वह इस बात को लेकर परेशान दिख रही है कि उसने काफी हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार अपने पिता को इंटर कास्ट रिश्ते के बारे में बताने वाली है, पता नहीं अब उनका क्या रिएक्शन होगा।बेटी रोते हुए सिसकियां ले रही है, उसे डर है कि जब वह अपने पिता को उसके इंटर कास्ट बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वह बहुत हिम्मत करके उनके सामने घुटने पर बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए कह रही है कि पापा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हम 11 सालों से साथ हैं। उसका ये नाम है और वह इंटर कास्ट है। बेटी के अंदर डर और घबराहट तो है साथ ही इस बात की चिंता की कहीं उसके पिता का दिल न दुख जाए।इसके बाद पिता ने जो किया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह अपनी बेटी को हौसला देते हैं उसे प्यार से समझाते हैं और कहते हैं तो क्या हुआ बेटा सबके होते हैं। तुम दोनों कमा रहे हो, वह भी किसी का बेटा है और जाति-पाति अब कोई नहीं देखता, कुछ नहीं रखा है इसमें। बस तुम जहां जाओं उस घर में खुश रहो, इसका मतलब पैसे से नहीं है, पैसे तो लोग कमा लेते हैं मतलब तुम्हारी खुशी से है। पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेटी कभी हंसती है तो कभी रोती है।पिता की बातें सुनकर बेटी रोने लगती है। पास में बैठी लड़की की मां और बहन की आवाज आ रही हो। वे भी उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रही हैं। पिता के रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। पिता गुस्सा या विरोध करने की बजाय बेटी की पूरी बात को शांति से सुनते हैं, उसे आश्वस्त करते हैं और गर्मजोशी से समझदारी दिखाते हुए उसके रिश्ते को स्वीकार करते हैं, धीरे से उसे कहते हैं कि रो मत बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है।Edited By: Navin Rangiyal