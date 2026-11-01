  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cyclone murasu likely to hit andhra pradesh coast november 3
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 1 November 2026 (15:58 IST)

Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतरा

cyclone
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (16:01 IST)
google-news
बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ में तब्दील हो गया है। इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। तूफान के प्रभाव से तटीय इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि चक्रवात अर्नब के कारण आंध्र प्रदेश में पहले ही मौसम का असर देखने को मिला था। अब एक बार फिर राज्य के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

तमिल भाषा के शब्द पर रखा जाएगा तूफान का नाम ‘मुरासु’

मौसम विभाग के अनुसार, इस चक्रवाती तूफान का नाम ‘मुरासु’ रखा गया है। तमिल भाषा में मुरासु का अर्थ ‘नगाड़ा’ या ‘ढोल’ होता है। इस नाम का प्रस्ताव भारत की ओर से दिया गया था।

3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान के 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि तेज झोंकों के साथ इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
 
महापात्र ने कहा कि फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा। हालांकि, इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की थोड़ी संभावना भी बनी हुई है। विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

नवंबर में सामान्य से कम बारिश और ज्यादा तापमान का अनुमान

मौसम विभाग के महानिदेशक ने नवंबर महीने के मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान साझा किया। उनके मुताबिक, देश के ज्यादातर हिस्सों में नवंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं, तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2026 में देश का औसत अधिकतम तापमान वर्ष 1901 के बाद से अक्टूबर महीने में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान रहा।

चक्रवाती तूफान को लेकर तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी

चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने के अनुमान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। तेज हवाओं और संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मछुआरों को भी समुद्र में जाने से पहले जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE : जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे और लड़ते रहेंगे, चलो दिल्ली मार्च में बोले खरगे

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

न राहुल गांधी आएंगे, न अखिलेश यादव', केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 चुनाव को लेकर सपा पर साधा निशाना

न राहुल गांधी आएंगे, न अखिलेश यादव', केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 चुनाव को लेकर सपा पर साधा निशानाउप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अखिलेश यादव को 2012 से 2017 तक के सपा शासनकाल की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगों की समीक्षा करनी चाहिए।

MP स्थापना दिवस पर PM मोदी का CM मोहन यादव को पत्र, सरकार के कामकाज की सराहना कर दी बधाई

MP स्थापना दिवस पर PM मोदी का CM मोहन यादव को पत्र, सरकार के कामकाज की सराहना कर दी बधाईमध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मध्यप्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के साथ उनके संबंधों, राज्य के विकास का उल्लेख किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, राजा भोज, देवी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती और टंट्या मामा जैसे महापुरुषों को भी याद किया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया है।

Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतरा

Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतराबंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ में तब्दील हो गया है। इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।

LIVE : जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे और लड़ते रहेंगे, चलो दिल्ली मार्च में बोले खरगे

LIVE : जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे और लड़ते रहेंगे, चलो दिल्ली मार्च में बोले खरगेरामलीला मैदान में CEC ज्ञान कुमार और मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अपनी मेगा रैली के लिए INDIA गठबंधन के नेता पहुंच चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले, TMC नेता ममता बनर्जी, RJD नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता रैली के साथ यहां पहुंचे। पेश है पल-पल का अपडेट्‍स-

गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट, 49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, विश्व बैंक की रिपोर्ट पर PM मोदी ने जताई खुशी

गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट, 49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, विश्व बैंक की रिपोर्ट पर PM मोदी ने जताई खुशीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में गरीबी में आई गिरावट को लेकर विश्व बैंक की रिपोर्ट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में गरीबी घटाने के मामले में सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर इसे देश में अवसरों के विस्तार की दिशा में बड़ा बदलाव बताया।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।