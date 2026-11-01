Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतरा

तमिल भाषा के शब्द पर रखा जाएगा तूफान का नाम ‘मुरासु’

3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान के 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि तेज झोंकों के साथ इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

महापात्र ने कहा कि फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा। हालांकि, इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की थोड़ी संभावना भी बनी हुई है। विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

नवंबर में सामान्य से कम बारिश और ज्यादा तापमान का अनुमान

चक्रवाती तूफान को लेकर तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी

चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने के अनुमान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। तेज हवाओं और संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मछुआरों को भी समुद्र में जाने से पहले जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए।