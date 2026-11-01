Cyclone Murasu का खौफ, 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानिए किन राज्यों में मंडराया खतरा
बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ में तब्दील हो गया है। इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। तूफान के प्रभाव से तटीय इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि चक्रवात अर्नब के कारण आंध्र प्रदेश में पहले ही मौसम का असर देखने को मिला था। अब एक बार फिर राज्य के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
तमिल भाषा के शब्द पर रखा जाएगा तूफान का नाम ‘मुरासु’
मौसम विभाग के अनुसार, इस चक्रवाती तूफान का नाम ‘मुरासु’ रखा गया है। तमिल भाषा में मुरासु का अर्थ ‘नगाड़ा’ या ‘ढोल’ होता है। इस नाम का प्रस्ताव भारत की ओर से दिया गया था।
3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका
IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान के 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि तेज झोंकों के साथ इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
महापात्र ने कहा कि फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा। हालांकि, इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की थोड़ी संभावना भी बनी हुई है। विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।
नवंबर में सामान्य से कम बारिश और ज्यादा तापमान का अनुमान
मौसम विभाग के महानिदेशक ने नवंबर महीने के मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान साझा किया। उनके मुताबिक, देश के ज्यादातर हिस्सों में नवंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं, तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2026 में देश का औसत अधिकतम तापमान वर्ष 1901 के बाद से अक्टूबर महीने में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान रहा।
चक्रवाती तूफान को लेकर तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी
चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने के अनुमान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। तेज हवाओं और संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मछुआरों को भी समुद्र में जाने से पहले जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए।