Cyclone Murasu : आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवाती तूफान 'मुरासु', 120 की स्पीड से चली हवाएं; ओडिशा-तमिलनाडु में हाई अलर्ट

Cyclone Murasu Update : गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' (Cyclone Murasu) ने 3 नवंबर 2026 की तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस दौरान ओंगोल के पास 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चली। इससे तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम और चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 19 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं।

लैंडफॉल और मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का लैंडफॉल रात को लगभग 1 बजे शुरू हुआ था। इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गईं। कावली से 60 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और बापटला से 70 किलोमीटर दक्षिण में भी इसका असर देखा गया।

अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। समुद्री लहरों के कारण निचले इलाकों के जलमग्न होने का खतरा है। अधिकतम समुद्री लहरें बापटला, कृष्णा और प्रकाशम जिलों में उठने का अनुमान है। समुद्र में लगभग 1.0-1.5 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठने की आशंका है। निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है।

मौसम विभाग द्वारा मंगलवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक, गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा की ओर बढ़ा और आज भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 03:30 से 05:30 बजे के बीच, ओंगोल के पास (अक्षांश 15.53° उत्तर और देशांतर 80.22° पूर्व के निकट) नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार किया, इस दौरान हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा थी जो 120 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से झोंकों के रूप में चल रही थी।

The Severe Cyclonic Storm MURASU moved north-northwestwards and crossed the south Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur, close to Ongole (near Latitude 15.53°N and Longitude 80.22°E) during 0330 to 0530 hours IST of today, with wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026

आंध्रप्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

4 और 5 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 4 नवंबर को पालनाडु, प्रकाशम, कुरनूल और नंद्याल जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

ओडिशा में भी हाई अलर्ट

मौसम विभाग ने दक्षिणी ओडिशा के गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों में 4 नवंबर तक भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को ही संवेदनशील और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। राज्य के दक्षिणी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

तमिलनाडु में भी स्कूल कॉलेज बंद

चक्रवात मुरासु के प्रभाव से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू सहित उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई और तिरुवल्लूर में एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।