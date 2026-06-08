सोमवार, 8 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Congress trapped in BJP game plan in Rajya Sabha elections, risk of cross voting due to entry of third candidate
Written By विकास सिंह
Last Modified: सोमवार, 8 जून 2026 (12:55 IST)

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के गेमप्लान में फंसी कांग्रेस, तीसरे उम्मीदवार की एंट्री से क्रॉस वोटिंग का खतरा

Madhya Pradesh Rajya Sabha elections: Congress trapped in BJP's game plan
मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हाईवोल्टेज सियासत शुरु हो गई है। बीजेपी की ओर से तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट को मैदान में उतारे जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीजेपी की ओर से महेश केवट पर दांव लगाने से चुनावी गणित को रोचक बना दिया है। बीजेपी की ओर से महेश केवट की दावेदारी से कांग्रेस के भीतर विधायकों की एक बड़ी टूट को भी हवा दे दी है।
 
बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को उतारकर स्पष्ट संकेत दिया है कि उसे कांग्रेस विधायकों के समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि अब नजरें कांग्रेस विधायकों पर टिक गई हैं। दरअसल बीजेपी राज्यसभा चुनाव मध्यप्रदेश में बड़ा खेला की तैयारी में है। विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या के हिसाब से तीसरे उम्मीदवार की  जीत के लिए बीजेपी को कांग्रेस के  8 विधायकों का समर्थन चाहिए होगी, यानि कम से कम कांग्रेस के 8 विधायकों को क्रॉस वोटिग करनी होगी। बीजेपी ने महेश केवट को तीसरी सीट पर उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
 
बीजेपी के गेमप्लान में फंस गई कांग्रेस?- मध्यप्रदेश मे रा्ज्यसभा की  तीन सीटों पर चुनाव हो रहे है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से  गेमप्लान बनाया उसमें  कांग्रेस फंस गई  है। विधानसभा की संख्या बल के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में दो सीटें और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाना तय माना जा रहा था। इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने पहले तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की ओर से दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 
 
कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर अंसतोष के सुर सुनाई पड़ने लगे  है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, जीतू पटवारी,अरूण यादव. कमलेश्वर पटेल जैसे दावेदारों को नकार कर हाईकमान ने जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया,उससे कांग्रेस के खेमे मे सन्नाटा छा गया है। कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं की ओर  मीनाक्षी नटराजन को  सोशल मीडिया पर बधाई नहीं देना भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा के केंद्र में है। 

ऐसे में बीजेपी ने मौका देखते हुए महेश केवट को रविवार रात अपना उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया।  यह और बात है कि 2016 में बीजेपी की ऐसी ही कोशिश नाकाम रही थी। लेकिन इस बार जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय गुट की नाराजगी की खबरे सामने आ रही  है उससे राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है।
 
कांग्रेस के सामने विधायकों के क्रॉस वोटिंग का खतरा- राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को उतराने  के बाद अब कांग्रेस के सामने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा खड़ा हो गया है। महेश केवट के नामांकन के लिए बीजीप दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव लड़ने का  सबको अधिकार है और हमारे पास एक्ट्रा वोट थे, इसलिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। हमे विश्वास है कि लोग विकास चाहते है और वह चाहते है कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो इसलिए राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत आम जनता चाहती है, इसलिए इस कारण से लोग बीजेपी उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे।   
 
वहीं कांग्रेस नेता पार्टी में किसी टूट से इंकार कर रहे है। मनीक्षा नटराजन के नामांकन भरने के लिए विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन की जीत होगी। कांग्रेस उम्मीदवार मनीक्षा नटराजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो तीसरा उम्मीदवार उतारा है,अब यह हमारे  सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई पूरी कांग्रेस पार्टी की  और गरिमा की लडाई है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सभी विधायक एकजुट हैं और भाजपा जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसके विधायकों में कोई असंतोष नहीं है और राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सभी सदस्य अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। वह
 
हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं का आधार केवल बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार उतारना नहीं है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर असंतोष की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का प्रयास किया है। केवट समाज से आने वाले महेश केवट की उम्मीदवारी को भाजपा पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच अपने प्रभाव को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देख रही है।
 
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव केवल सीट जीतने का मामला नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन का भी मंच बन जाता है। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी के लिए एक तरह से सियासी लिटमस टेस्ट भी है। अगर बीेजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिता ले जाती है, तो पार्टी के नेतृत्व में मोहन का कद बढ़ गया और कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका होगा जाएगा। वहीं यदि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब रहती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एक संजीवनी मिल जाएगाी।
लेखक के बारे में
विकास सिंह
special correspondent.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, साजिश का हुआ शिकार...

अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, साजिश का हुआ शिकार...Ashok Gehlot's big claim : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर वो पुराना मामला उठाया है, जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते-बनते रह गए। गहलोत ने आज दावा किया कि उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला हो चुका था, लेकिन अचानक हुए घटनाक्रम और साजिश के कारण वह अध्यक्ष नहीं बन सके। गहलोत ने कहा, कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा, जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो क्या मैं मना करूंगा। गहलोत ने कहा कि उस समय मेरा नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल था।

होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने किया ईरानी ड्रोन पर हमला, ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनी

होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने किया ईरानी ड्रोन पर हमला, ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनीTensions rise again in Strait of Hormuz : अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। सेना का कहना है कि ये ड्रोन वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है और इससे पूरे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।

INDIA गठबंधन बैठक से पहले बढ़ा तनाव, NDA नेताओं ने कसा तंज, DMK ने किया बहिष्कार

INDIA गठबंधन बैठक से पहले बढ़ा तनाव, NDA नेताओं ने कसा तंज, DMK ने किया बहिष्कारकांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में नई हलचल सामने आ रही है। गठबंधन की 8 जून की बैठक से पहले विपक्षी दलों में मतभेद उभर आए हैं। सीपीआईएम ने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि डीएमके, जेएमएम की ओर से INDIA गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने की खबरें आ रही हैं। इस बीच बैठक को लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इन लोगों की आपस में स्वार्थ की राजनीति है। जहां स्वार्थ है, वहां सिर फुटव्वल तय है। एनडीए पूरे देश में एकजुट है, बिहार में एकजुट है।

LPG : पड़ोसी देशों से सस्ता है एलपीजी, दाम बढ़ाने पर सरकार ने क्या कहा

LPG : पड़ोसी देशों से सस्ता है एलपीजी, दाम बढ़ाने पर सरकार ने क्या कहाघरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में उपभोक्ताओं को अब भी पड़ोसी देशों और कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी सस्ती रसोई गैस मिल रही है।

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमत

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमतआम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

और भी वीडियो देखें

डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा इंटरव्यू, महिला पत्रकार से कहा- बहुत हुआ, थैंक्यू डॉर्लिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा इंटरव्यू, महिला पत्रकार से कहा- बहुत हुआ, थैंक्यू डॉर्लिंगअमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में आ गए कि वे कैमरे के सामने से उठकर चले गए। NBC के एक कार्यक्रम में उनसे ईरान युद्ध, दंगाईयों के लिए स्पेशल फंड और 2020 चुनाव में धोखाधड़ी जैसे गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे।

फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, कई बिल्डिंग गिरीं, 3 की मौत, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया में अलर्ट

फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, कई बिल्डिंग गिरीं, 3 की मौत, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया में अलर्टफिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5:07 बजे आया। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के जनरल सैंटोस शहर से करीब 13 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।

जयपुर में चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, धारा 163 लागू, जयपुर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंद

जयपुर में चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, धारा 163 लागू, जयपुर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंदजयपुर के मालवीय नगर स्थित चार मंजिला नूरानी मस्जिद को आज सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ है। इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मस्जिद के साथ ही चार अन्य धार्मिक स्थलों को गिराए जाने की कार्रवाई के मद्देनजर जयपुर शहर में आधी रात से ही इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।

यूपी में कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह का एनकाउंटर, 40 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज

यूपी में कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह का एनकाउंटर, 40 से ज्यादा मुकदमे थे दर्जप्रयागराज एसटीएफ टीम ने रविवार देर रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश व कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मार गिराया। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अमित शाह की फटकार के बाद अहमदाबाद में महामारी रोकने के लिए AMC का मास्टर प्लान: जानें पानी की शिकायतों के लिए क्या बदला?

अमित शाह की फटकार के बाद अहमदाबाद में महामारी रोकने के लिए AMC का मास्टर प्लान: जानें पानी की शिकायतों के लिए क्या बदला?अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ समय से दूषित पानी की आपूर्ति के कारण स्थानीय इलाकों में बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही थीं। नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने के बाद अहमदाबाद नगर निगम (AMC) का प्रशासनिक तंत्र आखिरकार जाग गया है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com