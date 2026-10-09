दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर रोक: जंतर-मंतर पर मार्च की अनुमति नहीं, शहर में धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को गैर-कानूनी करार देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर DCP सृष्टि पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह लोगों से शांति बनाए रखने और 10 अक्टूबर के CJP प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील कर रही है।

दिल्ली पुलिस की DCP सृष्टि पांडे ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और जरूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारे सभी संसाधन और इंतजाम मौजूद हैं। मैं आम जनता से अपील करती हूं कि वे किसी के बहकावे में आकर ऐसे गैर-कानूनी विरोध प्रदर्शनों में शामिल न हों।

#WATCH दिल्ली पुलिस की DCP सृष्टि पांडे ने 10 अक्टूबर को CJP के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, "हम पूरी तरह तैयार हैं। ज़रूरी फोर्स यहां तैनात कर दी गई है। हमारा हौसला बुलंद है, हमारे सभी संसाधन और तैयारियां पूरी हैं। मैं आम जनता से अनुरोध करती हूं कि वे किसी भी गलत प्रभाव में आकर ऐसे गैर-कानूनी विरोध प्रदर्शनों में शामिल न हों...सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और न ही पुलिसकर्मियों पर हमला करें। यह विरोध प्रदर्शन गैर-कानूनी है और इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बचें।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026

इधर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने पर प्रदर्शन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की तैयारियां भी जोरो से चल रही है। सीजेपी ने दावा किया कि उनके प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन हासिल है।