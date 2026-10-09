CJP विरोध प्रदर्शन : अभिजीत दीपके बोले, हमारा आंदोलन हो कर रहेगा, सौरव दास ने कहा- सरकार ने कल खुद दिल्ली बंद का आह्वान किया है
दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले CJP के प्रदर्शन से पहले, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है और अनुच्छेद 19 हमें विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है। तो फिर अनुमति लेने की जरूरत क्या है? क्या 13 करोड़ वोट काटने से पहले उन्होंने अनुमति ली थी? आप चाहते हैं कि चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ हम आंदोलन भी न करें? ऐसा नहीं हो सकता। देश इस तरह नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम प्रदर्शन करेंगे।” #abhijeetdipke #jantarmantar #gyaneshkumar #trendingnow #protest— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 9, 2026
10 October को Protest से पहले Cockroach Janata Party के Sourav Das ने कहा, “उन्होंने दिल्ली में पूरी तरह बंद का ऐलान किया है। इस बार हमने माहौल भी नहीं बनाया, बल्कि सरकार ने खुद माहौल बना दिया है। सरकार डरी हुई है। उसे डर है कि अगर ज्ञानेश कुमार गए, तो सब जाएंगे।” #jantarmantar #Gyaneshkumar #cockroachjanataparty #trendingnow #abhijeetdipke— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 9, 2026