CJP विरोध प्रदर्शन : अभिजीत दीपके बोले, हमारा आंदोलन हो कर रहेगा, सौरव दास ने कहा- सरकार ने कल खुद दिल्ली बंद का आह्वान किया है

उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, “क्या 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाने से पहले अनुमति ली गई थी। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ हम प्रदर्शन भी न करें। ऐसा नहीं हो सकता। देश इस तरह नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम प्रदर्शन करेंगे।”



दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले CJP के प्रदर्शन से पहले, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है और अनुच्छेद 19 हमें विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है। तो फिर अनुमति लेने की जरूरत क्या है? क्या 13 करोड़ वोट काटने से पहले उन्होंने अनुमति ली थी? आप चाहते हैं कि चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ हम आंदोलन भी न करें? ऐसा नहीं हो सकता। देश इस तरह नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम प्रदर्शन करेंगे।” #abhijeetdipke #jantarmantar #gyaneshkumar #trendingnow #protest — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 9, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा, “दिल्ली में पूरी तरह बंद जैसे हालात सरकार ने खुद पैदा किए हैं। सरकार को डर है कि अगर ज्ञानेश कुमार गए, तो सब चले जाएंगे। भारत सरकार ने कल दिल्ली बंद का आह्वान किया है।”

उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कल दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि CJP ने 7 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन करने की सूचना दी थी। तय गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन पहले आवेदन देना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसा ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, प्लान्ड प्रोटेस्ट के लिए 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। वहां पर BNSS की धारा 163 लागू है यानी 5 लोग नहीं जुट सकते। अगर इसका पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी।



10 October को Protest से पहले Cockroach Janata Party के Sourav Das ने कहा, “उन्होंने दिल्ली में पूरी तरह बंद का ऐलान किया है। इस बार हमने माहौल भी नहीं बनाया, बल्कि सरकार ने खुद माहौल बना दिया है। सरकार डरी हुई है। उसे डर है कि अगर ज्ञानेश कुमार गए, तो सब जाएंगे।” #jantarmantar #Gyaneshkumar #cockroachjanataparty #trendingnow #abhijeetdipke — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 9, 2026

उन्होंने बताया- 'एहतियात के तौर पर 10 अक्टूबर को राजधानी के 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला लिया गया है।' इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा है कि सरकार डर गई है। राजधानी में इतनी फोर्स तैनात की है कि खुद बंद का आह्वान कर लिया है।

नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैंसिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।