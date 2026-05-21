'कॉकरोच जनता पार्टी' का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, इंस्टाग्राम पर धमाके के बाद X पर चला डिजिटल डंडा!
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। जब यह अकाउट हैक नहीं हुआ तो इस बंद कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मजाकिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते यह युवाओं के बीच वायरल हो गया। अगले ही दिन इसका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया और उसके बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई।
कैसे बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर आरोप लगा कि उन्होंने पत्रकारिता, कानून और आरटीआई एक्टिविज्म में आने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' और 'पैरासाइट' से की थी। हालांकि बाद में सीजेआई ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल चुका था। इसके बाद ही अभिजित ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का फैसला किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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