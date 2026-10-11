योगी का अखिलेश को खुला चैलेंज! कहा- आइए अयोध्या से आजमाते हैं किस्मत, चेलों से क्या लड़ना
OBC आरक्षण पर गरमाई मध्यप्रदेश की सियासत, कांग्रेस बोलीं, सरकार ने OBC की पीठ में घोंपा छुरा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
मध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के OBC आरक्षण पर दिए फैसले को पूरी तरह सरकार की नाकामी बताया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है, वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस आगे की विधिक कार्यवाही की बात कही।
सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामद
Sopore Weapons Cache: एक बड़ी कामयाबी में, सोपोर पुलिस ने बोमाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकाम चेरहार के जंगल इलाके से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि सोपोर पुलिस को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर जंगल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया गया।
दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट पर भड़के संबित पात्रा, मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई बताया
'जितनी पुलिस बुलानी है बुला लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने दावा किया कि वे अपने विरोधियों को अच्छी तरह जानते हैं और मौजूदा सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस कार्रवाई और नेताओं की गिरफ्तारी के बीच राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है।
CJP नेताओं की गिरफ्तारी और रिहाई पर दिल्ली पुलिस का बयान, किन धाराओं में हुई कार्रवाई? जानिए पूरी बात
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद एहतियातन गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रविवार को उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। कॉजपा और विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में बाढ़ का अलर्ट, गांवों को खाली कराने के निर्देश, कई मकान और पुल बहे
नेपाल में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ी गंडकी नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से बाढ़ का पानी गुजरने तक नदी के किनारे जाने से बचने और सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने की अपील की है।
सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, 12 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, 1 अमेरिकी नागरिक भी शामिल
सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर कम से कम 309 हो गई है। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और सभी को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।
CJP के 3 नेता रिहा, 1 साल तक शांति बनाए रखने की शर्त, कोर्ट की शर्तें क्या हैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा खुलासा
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इन नेताओं को 10 अक्टूबर को एहतियातन हिरासत में लिया था। CJP 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 50-50 हजार के मुचलके पर रिहाई दी गई है। रिहाई के साथ उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त का पालन करना होगा।
लद्दाख आंदोलन : 15 अक्टूबर की वार्ता से निकलेगा समाधान या बढ़ेगी बेचैनी? राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची पर नजरें
लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर 15 अक्तूबर को लेह में होने वाली केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और लद्दाख के नेताओं की मुलाकात निर्णायक साबित होगी या आंदोलन को कुछ समय के लिए शांत करने का जरिया बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लद्दाख में राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा जैसी मांगें लंबे समय से उठ रही हैं।
iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट
दशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है
Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।