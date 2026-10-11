सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर कम से कम 309 हो गई है। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और सभी को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।