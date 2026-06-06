CJP Protest: जंतर-मंतर पर 'HIT' स्प्रे लेकर पहुंचा शख्स, सौरव दास के 'शाही ठाट-बाट' पर तेजिंदर बग्गा का तंज
हिट लेकर प्रदर्शनस्थल पर पहुंचे शख्स ने कॉकरोच की तस्वीर पर स्प्रे छिड़कते हुए सीजेपी और उसके समर्थकों पर निशाना साधा। उसने सवाल उठाते हुए कहा कि 2 करोड़ फॉलोवर होने का दावा करने वाले लोग आखिर कहां हैं? उसका कहना था कि यह आंदोलन देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वह भारत को नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति में नहीं जाने देना चाहता। बहरहाल पुलिस ने हस्तक्षेप कर शख्स को वहां से हटा दिया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
बग्गा के निशाने पर सौरव दास
इस बीच भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक वीडियो पोस्ट कर कहा, सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास शाही ठाट-बाट का आनंद ले रहे हैं, जहां उनका स्पॉट बॉय हाथ से उन्हें हवा कर रहा है और जूस परोस रहा है।"
सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल
कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं
सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा, 'हमने शिक्षा मंत्री को चुना और वहां भेजा है। उनका वेतन हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। उनके कार्यकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं।'
edited by : Nrapendra Gupta
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