CJP का दावा- अभिजीत दिपके, गीतांजलि, शबाना आजमी और प्रकाश राज वाले ट्रक पर पुलिस ने किया हमला

कॉकरोच इज बैक नामक सोशल मीडिया अकाउंट से एक्स पर पोस्ट में कहा गया, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, गीतांजलि जी (सोनम सर की पत्नी), शबाना आजमी और प्रकाश राज सभी इसी ट्रक में मौजूद थे, जिस पर पुलिस ने कथित तौर पर बर्बरतापूर्वक हमला किया।

उन्होंने ट्रक को रास्ता दिखाने में मदद कर रहे एक प्रदर्शनकारी को घसीट लिया और उसे पीटने के लिए उसका पीछा किया। पुलिस को लगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन वे गलत हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे!

CJP Founder Abhijeet Dipke, Gitanjali ji (Sonam sir’s wife), actors Shabana Azmi and Prakash Raj were all in this truck which the Police brutally attacked.



They dragged one protester who was helping to navigate and chased him to beat him up. The Police thought we will get… pic.twitter.com/3vcm3PYdOW — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 20, 2026



मारपीट के आरोपों पर क्या बोलीं दिल्ली पुलिस?

पुलिस ने जंतर मंतर से संसद तक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अब तक कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और अन्य पुलिस स्टेशनों में 5 FIR दर्ज की हैं। अभी और FIR दर्ज होने की संभावना है। CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है।

CJP का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई और कई लोगों को चोटें आईं। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने छात्रों को पुलिस की पिटाई से नहीं बचा पाने पर माफी भी मांगी है।