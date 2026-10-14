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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (23:45 IST)

CJP का तिरंगा मार्च, अभिजीत दीपके का ऐलान, 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में जुटने की अपील

abhijit dipke cjp protest
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (23:53 IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च शाम 5 बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क से शुरू होगा। दीपके ने देशभर के लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वे अपने शहरों में भी तिरंगा मार्च आयोजित करें।
दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर यह घोषणा की। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की। उनके मुताबिक, इस मार्च के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि तिरंगा फहराना अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
 

सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद मार्च का ऐलान

तिरंगा मार्च की घोषणा करते हुए अभिजीत दीपके ने CJP के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। दीपके ने दावा किया कि दोनों को राष्ट्रीय ध्वज उठाने के कारण जेल भेजा गया है। हालांकि, यह उनका दावा है; गिरफ्तारी के आधिकारिक कारणों और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
दीपके ने कहा कि तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक है और इसका सम्मान करने वाले लोगों को मार्च में शामिल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुद गिरफ्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज उनके लिए गर्व का विषय है और वह इसे उठाना जारी रखेंगे।

देशभर में तिरंगा मार्च निकालने की अपील

CJP संस्थापक ने केवल दिल्ली के लोगों से ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों से भी 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे अपने-अपने इलाकों में तिरंगा मार्च आयोजित करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि जो लोग कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, वे अपने शहरों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकत्र हों। इस प्रस्तावित मार्च का उद्देश्य तिरंगे के सम्मान और उसे प्रदर्शित करने के अधिकार को लेकर संदेश देना है।
फिलहाल, घोषणा में मार्च की व्यवस्थाओं और भागीदारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

एक दिन पहले गिरफ्तार हुए थे सौरव दास और आशुतोष रांका

रिपोर्ट के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बताया गया है कि दोनों को बिना अनुमति जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद CJP की ओर से तिरंगा मार्च का ऐलान किया गया है। अब 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित मार्च पर नजर रहेगी। दीपके ने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय ध्वज के साथ शामिल होने की अपील की है।
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