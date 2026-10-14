CJP का तिरंगा मार्च, अभिजीत दीपके का ऐलान, 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में जुटने की अपील

दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर यह घोषणा की। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की। उनके मुताबिक, इस मार्च के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि तिरंगा फहराना अपराध नहीं माना जाना चाहिए।



सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद मार्च का ऐलान

तिरंगा मार्च की घोषणा करते हुए अभिजीत दीपके ने CJP के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। दीपके ने दावा किया कि दोनों को राष्ट्रीय ध्वज उठाने के कारण जेल भेजा गया है। हालांकि, यह उनका दावा है; गिरफ्तारी के आधिकारिक कारणों और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

देशभर में तिरंगा मार्च निकालने की अपील

CJP संस्थापक ने केवल दिल्ली के लोगों से ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों से भी 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे अपने-अपने इलाकों में तिरंगा मार्च आयोजित करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि जो लोग कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, वे अपने शहरों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकत्र हों। इस प्रस्तावित मार्च का उद्देश्य तिरंगे के सम्मान और उसे प्रदर्शित करने के अधिकार को लेकर संदेश देना है।