CJP का 72 घंटे का अल्टीमेटम, निशू आजाद के पिता पर हमले के आरोपी पर दर्ज हो हत्या के प्रयास का मुकदमा
Nishu Azad Father Attack: निशू आजाद के पिता संजय पर हमले का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर एससी-एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। इस बीच, CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अपनी कार्यकर्ता निशू और उनके पिता संजय के लिए न्याय की मांग करने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे।
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जंतर-मंतर पर जब हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो यहां पर हिंसा हुई। ये अपराधिक गैंग दिल्ली में पहले से भी हिंसा करती आ रही है। ये लोग इतने समय से दिल्ली में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। ALSO READ: स्वतंत्र भारद्वाज के वायरल वीडियो पर बवाल, निशु आजाद के पिता पर हमले को लेकर CJP ने घेरा थाना
आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बार-बार कह रही थी कि जंतर-मंतर पर 2800 से ज्यादा घोर अपराधियों की पहचान की गई तो आप उन लोगों को ये छूट क्यों देना चाह रहे हैं? हमने कहा कि उन 2800 अपराधियों की पहचान की जाए और यदि उन्होंने कोई संगीन अपराध किया है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जेल में डालें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कानून व्यवस्था दिल्ली में इतनी दुर्बल हो गई है? दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। ALSO READ: ‘कॉकरोच’ कहने पर हिला दी सरकार! पढ़िए CJP आंदोलन से अभिजीत दीपके को मिले 3 सबसे बड़े सबक
हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं
दास ने कहा कि आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि तब से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले दिन से हम लोग सभी छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी डरा रहे हैं। निशू के पिता सिर में चोट आई है। गुंडे खुलेआम कबूल कर रहे हैं। संजय आजाद को जान से मारने की कोशिश हुई है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सीजेपी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।