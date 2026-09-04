CJP का 72 घंटे का अल्टीमेटम, निशू आजाद के पिता पर हमले के आरोपी पर दर्ज हो हत्या के प्रयास का मुकदमा

Nishu Azad Father Attack: निशू आजाद के पिता संजय पर हमले का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर एससी-एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। इस बीच, CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अपनी कार्यकर्ता निशू और उनके पिता संजय के लिए न्याय की मांग करने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे।

आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें

हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं

दास ने कहा कि आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि तब से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले दिन से हम लोग सभी छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी डरा रहे हैं। निशू के पिता सिर में चोट आई है। गुंडे खुलेआम कबूल कर रहे हैं। संजय आजाद को जान से मारने की कोशिश हुई है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सीजेपी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।