Chitrakoot Flood : चित्रकूट में बाढ़ का कहर, 30 फीट ऊपर बह रही मंदाकिनी, रामघाट का 300 मीटर पुल बहा, MP समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्यप्रदेश के सतना जिले और धार्मिक नगरी चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर करीब 30 फीट तक पहुंच गया है। नदी के रौद्र रूप के कारण रामघाट और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है।

बताया जा रहा है कि गोरगी बांध टूटने के बाद कई इलाकों में पानी घुस गया। बाढ़ की तेज धार में चित्रकूट के रामघाट का करीब 300 मीटर लंबा पुल बह गया। घाट किनारे बनी कई दुकानें भी पानी में समा गईं। अचानक बिगड़े हालात के बाद प्रशासन और राहत-बचाव दल सक्रिय हो गए हैं। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। लगातार बारिश के कारण आने वाले घंटों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण होने की आशंका है।

देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ओडिशा में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी तेज बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में गर्मी का अलर्ट

बारिश के बीच दिल्ली-NCR में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भीषण गर्मी/हीटवेव की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड में रविवार को भारी बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश जारी

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रविवार को गरज-चमक और बिजली गिरने की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में चित्रकूट और सतना समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के प्रभावित इलाकों में प्रशासन की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

झारखंड, ओडिशा, बंगाल और सिक्किम में भी अलर्ट

झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी व्यापक बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज मानसूनी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अनुमान

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है।

महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी बारिश

कोंकण और गोवा में 4 सितंबर तक व्यापक बारिश जारी रहने का अनुमान है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रविवार को छिटपुट बारिश हो सकती है।

तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी व्यापक बारिश का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश, कराईकल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं।