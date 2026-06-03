बुधवार, 3 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Chief Minister Pushkar Singh Dhami held review meeting regarding Char Dham Yatra
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , बुधवार, 3 जून 2026 (15:24 IST)

चारधाम यात्रा को लेकर CM धामी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं

Chief Minister Pushkar Singh Dhami held review meeting regarding Char Dham Yatra
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन में 'सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद' के सिद्धांत को अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा।
 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन में 'सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद' के सिद्धांत को अपनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने यात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र और सहयोगी व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रक और भारी वाहनों को केवल रात के समय ही अनुमति दी जाए। यदि किसी धाम या पड़ाव पर यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक हो जाए, तो वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को निचले होल्डिंग क्षेत्रों और प्रमुख चेकपॉइंट्स पर नियंत्रित किया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं को देरी के कारण, अनुमानित प्रतीक्षा समय और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी जाए।
भीड़ प्रबंधन के लिए चरणबद्ध व्यवस्था लागू की जाए ताकि अव्यवस्था और भीड़भाड़ से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त व आईजी गढ़वाल को चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के साथ श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस, प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र और सहयोगी व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

CBSE OSM विवाद पर विपक्ष का हमला, ट्रांसफर, ट्रांसफर और धर्मेंद्र प्रधान सेफ

CBSE OSM विवाद पर विपक्ष का हमला, ट्रांसफर, ट्रांसफर और धर्मेंद्र प्रधान सेफसीबीएसई (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम विवाद के बीच बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के तबादले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

Gel vs AGM vs Lead-Acid Battery : कौन-सी बैटरी है सबसे बेहतर? जानिए फायदे, नुकसान, उम्र और सही उपयोग

Gel vs AGM vs Lead-Acid Battery : कौन-सी बैटरी है सबसे बेहतर? जानिए फायदे, नुकसान, उम्र और सही उपयोगपेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का रुझान है। इन वाहनों में पेट्रोल और डीजल की बजाय बै‍टरियों का प्रयोग होता है। इन्हें चार्ज किया जाता है। आज बाजार में कई प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं, जिनमें लीड-एसिड, जेल (Gel) और AGM बैटरियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं।

CBSE OSM Controversy क्या है और कौन हैं सार्थक सिद्धांत, जिन्होंने पूरी प्रणाली को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे

CBSE OSM Controversy क्या है और कौन हैं सार्थक सिद्धांत, जिन्होंने पूरी प्रणाली को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासेसीबीएसई (OSM) 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार लागू किया गया नया डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ विवादों के घेरे में है। इस बीच सोशल मीडिया पर 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत का नाम सुर्खियों में हैं।

हवा में उड़ता 'हनुमान भक्त': 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पढ़ी चालीसा, रोंगटे खड़े कर देगा Video

हवा में उड़ता 'हनुमान भक्त': 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पढ़ी चालीसा, रोंगटे खड़े कर देगा VideoViral Video: सोशल मीडिया पर आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के कई खतरनाक और थ्रिलिंग वीडियो देखे होंगे, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर जो क्लिप तहलका मचा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा- 'अद्भुत!' मामला हिमाचल प्रदेश के मनाली का है, जहां जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें करते हुए एक शख्स ने आस्था और साहस का ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं।

जवानी का वो गुनाह और बुढ़ापे में जेल की सलाखें: वैशाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों दे रही बड़ी सीख?

जवानी का वो गुनाह और बुढ़ापे में जेल की सलाखें: वैशाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों दे रही बड़ी सीख?जिस उम्र में बुजुर्गों को अपने बेटों और पोतों के सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में एक 84 साल के बुजुर्ग को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बुजुर्ग की तस्वीर को देखकर लोग सीख लेने की बात रह रहे हैं। तस्वीर में दिख रहे बुजुर्ग का शरीर अब पूरी तरह साथ छोड़ चुका है। आज अदालत बुर्जुग को सजा सुनाएगी।

और भी वीडियो देखें

RBI ने सोना बेचने के दावे को किया खारिज, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को बताया गलत; जानिए क्या है पूरा सच

RBI ने सोना बेचने के दावे को किया खारिज, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को बताया गलत; जानिए क्या है पूरा सचब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका-ईरान संघर्ष से बढ़े आर्थिक दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर (लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपए) मूल्य का सोना बेचा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस दावे को सिरे से नकार दिया।

17 साल का छात्र भारी पड़ा पूरे CBSE बोर्ड पर! कैसे सार्थक सिद्धांत ने हिला दी CBSE चेयरमैन की कुर्सी

17 साल का छात्र भारी पड़ा पूरे CBSE बोर्ड पर! कैसे सार्थक सिद्धांत ने हिला दी CBSE चेयरमैन की कुर्सीSarthak Siddhant CBSE: क्या एक 12वीं का छात्र देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है? जवाब है हां। झारखंड के 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। मंगलवार (2 जून, 2026) को संसद की एक स्थायी समिति के सामने जब इस छात्र ने सीबीएसई (CBSE) की डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में कथित अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा खोला, तो सरकार तुरंत एक्शन में आ गई।

देश में जल अनुसंधान की नई पहल शुरू, केंद्र और ISRO के बीच हुई बड़ी डील

देश में जल अनुसंधान की नई पहल शुरू, केंद्र और ISRO के बीच हुई बड़ी डीलजल शक्ति मंत्रालय और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने देश में जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यहां डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ISRO के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन ने कहा कि यह समझौता दोनों संगठनों के बीच सहयोग को गहरा करेगा और जल प्रबंधन के लिए उपग्रह-आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग को मजबूत करेगा।

LIVE: दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग से 21 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

LIVE: दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग से 21 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुखLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...

क्या विनाशकारी सिद्ध होगा इस बार एल नीन्यो?

क्या विनाशकारी सिद्ध होगा इस बार एल नीन्यो?El Nino 2026: मीडिया की सुर्खियों में इन दिनों डरावनी जलवायु प्रघटना "सुपर एल नीन्यो" या "मेगा एल नीन्यो" (El-Niño) की बड़ी चर्चा है। शोधकर्ताओं के लिए भी एक बात पक्की है— यह कि यह जलवायु प्रघटना जुलाई तक प्रशांत महासागर में बनने की पूरी संभावना है। प्रश्न यह है कि वह वास्तव में कितनी विनाशकारी सिद्ध होगी?

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com