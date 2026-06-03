चारधाम यात्रा को लेकर CM धामी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं

Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन में 'सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद' के सिद्धांत को अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा।

उन्होंने यात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र और सहयोगी व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए।





मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस, प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र और सहयोगी व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए।

Edited By : Chetan Gour