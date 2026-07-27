राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, आरोपों से मुक्ति के लिए चंपत राय की कठोर साधना! अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र भवन में शुरू हुआ 4 महीने का चातुर्मास अनुष्ठान

Champat Rai Chaturmas: ​राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवादों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुन लिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति और आत्मिक शांति के लिए 80 वर्षीय चंपत राय ने अयोध्या में 4 महीने का चातुर्मास अनुष्ठान शुरू कर दिया है।

​अनुष्ठान की मुख्य बातें

​विवादों से दूरी और सीमित मुलाकातें

​चढ़ावा चोरी विवाद के बाद से ही चंपत राय सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं। 23 जून के बाद से वे सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आए हैं और 7 जून से ही तीर्थ क्षेत्र भवन में एकांतवास जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

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​क्या होता है चातुर्मास अनुष्ठान?

​हिंदू पंचांग के अनुसार, चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक (सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक) चलता है। इस दौरान साधु-संत यात्राएं रोककर एक ही स्थान पर रहकर जप, तप और स्वाध्याय करते हैं। मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, इसलिए विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। चातुर्मास में लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग कर सात्विक जीवन अपनाया जाता है।