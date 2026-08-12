  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Captain of Air India Phuket-Delhi flight tests positive for marijuana
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (17:07 IST)

प्लेन से नहीं, नशेडी पायलट से डर लगता है! एयर इंडिया फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन का गांजा टेस्ट पॉजिटिव

Captain of Air India
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (17:07 IST)
google-news
हवाई जहाज में बैठते समय डर आमतौर पर उड़ान का होता है—कहीं इंजन में खराबी न आ जाए, मौसम खराब न हो जाए या विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी न हो जाए। लेकिन अगर डर की वजह खुद कॉकपिट में बैठा पायलट हो तो? एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान से सामने आया मामला इसी सवाल को बेहद गंभीर बना देता है।

4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान ने अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी थी। विमान में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। घटना में यात्रियों और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए थे। अब इस मामले की जांच के बीच विमान के कैप्टन का कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट marijuana यानी गांजा के लिए पॉजिटिव पाया गया है।

300 फीट नीचे आया विमान और फिर सामने आया ड्रग टेस्ट 
फुकेट-दिल्ली उड़ान AI2379 में 4 अगस्त को अचानक ऊंचाई में बदलाव हुआ। विमान Airbus A320neo था और घटना के बाद विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। घटना के बाद दोनों पायलटों की मनोसक्रिय पदार्थों के लिए अनिवार्य जांच की गई। कैप्टन के शुरुआती टेस्ट में ऐसा परिणाम आया, जिसके बाद नमूने को पुष्टि के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। अब उस दूसरे, कन्फर्मेटरी टेस्ट में marijuana पॉजिटिव पाया गया है। यहीं से मामला सामान्य विमानन दुर्घटना की जांच से आगे बढ़कर पायलट फिटनेस और एयरलाइन सेफ्टी प्रोटोकॉल का बड़ा सवाल बन गया है।

क्या पायलट उड़ान के दौरान नशे में था?
यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है—और इसका जवाब अभी सावधानी से देना होगा। ड्रग टेस्ट में marijuana का पॉजिटिव आना यह बताता है कि टेस्ट में उस पदार्थ के संकेत मिले हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि कैप्टन ने उड़ान के दौरान या उड़ान से ठीक पहले गांजा का सेवन किया था।

इस मामले में जांच एजेंसियों को यह भी निर्धारित करना होगा कि पदार्थ का सेवन कब हुआ, उसका प्रभाव क्या था और क्या उसका उड़ान के दौरान कैप्टन की कार्यक्षमता से कोई संबंध था। यही वजह है कि Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB ने भी जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील की है।
 
लेकिन इतना जरूर है कि एक कमर्शियल एयरलाइन के पायलट का कन्फर्मेटरी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आना अपने आप में बेहद गंभीर सुरक्षा मामला है।

सवाल सिर्फ एक पायलट का नहीं, पूरे सिस्टम का है
कल्पना कीजिए—सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी दो पायलटों के हाथ में है। विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर है। वहां छोटी-सी गलती भी सेकंडों में बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। ऐसे में पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित नहीं होती। उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक फिटनेस, निर्णय लेने की क्षमता और किसी भी psychoactive substance से मुक्त होना विमान सुरक्षा का मूल हिस्सा है। इसी मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को तलब किया। मंत्रालय ने घटना की जांच की स्थिति पर जानकारी मांगी है और नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। DGCA से मौजूदा ड्रग-टेस्टिंग नियमों की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर उन्हें और सख्त करने को भी कहा गया है।

यात्रियों का भरोसा सबसे बड़ी चीज
एयरलाइन की सबसे महंगी मशीन भी यात्री के भरोसे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक यात्री जब विमान में बैठता है तो वह यह मानकर बैठता है कि कॉकपिट में बैठे लोग पूरी तरह सक्षम, सतर्क और सुरक्षित तरीके से विमान चला रहे हैं। वह यह जांच नहीं कर सकता कि पायलट ने क्या खाया, क्या पिया या कौन-सा पदार्थ लिया। 
वह सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करता है। और विमानन में यही भरोसा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

अगर किसी पायलट की फिटनेस को लेकर सवाल उठता है, तो एयरलाइन और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घटना के बाद जांच करने की नहीं, बल्कि घटना होने से पहले जोखिम रोकने की भी है।

'Flying high' मजाक नहीं, सुरक्षा का सवाल है
सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह-तरह के मजाक और मीम सामने आ रहे हैं—'फ्लाइंग हाई' जैसे शब्दों से लेकर पायलट के नशे में विमान उड़ाने तक। मजाक अपनी जगह है। लेकिन असली सवाल मजाक से कहीं बड़ा है।
विमान में बैठे यात्री पायलट की निजी जिंदगी पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम पर भरोसा करते हैं।

और सिस्टम का काम यही है कि कोई भी पायलट—चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों न हो—ऐसी स्थिति में कॉकपिट तक न पहुंचे जिसमें उसकी निर्णय क्षमता या प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती हो।

अब जांच के सामने तीन बड़े सवाल
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे—

पायलट के शरीर में marijuana के संकेत कितने स्तर पर पाए गए?
क्या इसका उड़ान के दौरान उसकी कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव पड़ा था?
मौजूदा DGCA और एयरलाइन ड्रग-टेस्टिंग प्रोटोकॉल ऐसे जोखिमों को पहले से पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं?

इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी है— हवाई यात्रा में खतरा सिर्फ आसमान, मौसम या मशीन से नहीं होता। कभी-कभी इंसान भी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी बन सकता है।

इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि उसे प्लेन में बैठने से डर लगता है, तो शायद सवाल यह नहीं होना चाहिए कि "प्लेन सुरक्षित है या नहीं?"

सवाल यह भी होना चाहिए—
"कॉकपिट में बैठा इंसान उड़ान के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं?"
और इस सवाल का जवाब हर यात्री को बिना पूछे, बिना शक किए और बिना डर के मिलना चाहिए।
क्योंकि विमान में सवार यात्रियों ने टिकट खरीदा है—अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
प्रदेश में निवेश से गुजरात-एमपी के संबंध होंगे और प्रगाढ़, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरादेश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बात

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बातइंदौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक इंजीनियर अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले उसने अपनी मंगेतर से बात की थी। हैरान करने वाली बात है कि उसके लैपटॉप से मौत से जुडे कुछ एआई वीडियो मिले हैं।

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताताDelimitation Lok Sabha Seats: भारत की भावी राजनीति और संसदीय व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है—क्या लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए संसद से नया संवैधानिक संशोधन पारित कराना अनिवार्य है?

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुख

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुखइंदौर से सटे देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने IT कंपनी TCS में काम करने वाली एक अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित युवती ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ठग लेने का गंभीर आरोप लगाए हैं।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच

जिन्ना की नापाक चाल और 77 साल का दर्द... 14 अगस्त को क्यों रोता है PoK? जानिए पाकिस्तान की आजादी के दिन 'काले दिवस' का पूरा सच14 August Black Day in PoK: एक तरफ जहां पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लोगों ने इस दिन को 'ब्लैक डे' यानी 'काला दिवस' के रूप में मनाने का ऐलान किया है।

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्ट

भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में नदी-नाले उफान पर, दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में IMD का अलर्टWeather Update : एक साथ कई सिस्टम एक्टिव होने से देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मेहरबान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है तो केरल और असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। मुंबई के कुर्ला में बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

LIVE: संसद में पेश हुआ FCRA बिल, 31 सदस्यीय JPC के पास भेजा गया

LIVE: संसद में पेश हुआ FCRA बिल, 31 सदस्यीय JPC के पास भेजा गयाLatest News Today Live Updates in Hindi : छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मामले में संसद परिसर में बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। पल पल की जानकारी...

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।