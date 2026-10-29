  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cancer-medicines-price-drop-nppa-new-rates-november
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 29 October 2026 (11:30 IST)

कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी: 543 में से 347 दवाओं के दाम गिरे, अब 6 हजार से भी कम में मिलेगी 26 हजार की दवा

medicine
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (11:33 IST)
google-news
देश में कैंसर की 543 में से 347 दवा ब्रांडों और पैक की कीमतों में बदलाव किया गया है। इन दवाओं की कीमत 93 फीसदी तक कम कर दी गई है। जो दवा पहले 26 हजार से ज्यादा की मिलती थी वही अब 6 हजार से भी कम में मिलेगी। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।
 
इनमें 217 दवाओं की कीमत आधे से भी कम हो गई है। 97 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में 70% से ज्यादा और 50 में 80% से ज्यादा कटौती हुई है। पांच दवाओं की कीमतों में 90% से ज्यादा कटौती हुई है।
 
सबसे बड़ी कटौती सैमटेपा इंजेक्शन में हुई है। इसकी कीमत 80,071 से घटाकर 7,150 रुपए कर दी गई है। पैलबोप्रो दवा के 21 कैप्सूल वाले पैक की कीमत 40,421 रुपए से घटकर 2,720 रुपए हो गई है।
 

इन दवाओं पर नहीं पड़ा असर

मूल और पेटेंट वाली दवाओं जैसे कीट्रूडा (Keytruda), टाग्रिसो (Tagrisso), ओपडायटा (Opdyta), लेनविमा (Lenvima) और वेनक्लेक्सटा (Venclexta) के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनकी अधिकतम खुदरा कीमत पहले जितनी ही बनी रहेगी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NPPA से सवाल किया था कि दवाओं की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। हालांकि, 146 ब्रांड-पैक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: MLC चुनाव में कांग्रेस का खाता खुला, नागपुर स्नातक सीट जीती

Indian Railways Rules: रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे ने क्यों दिया निर्देश?

Indian Railways Rules: रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे ने क्यों दिया निर्देश?ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज करने से जुड़ी अहम खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को वर्ष 2014 में जारी उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसके तहत ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखे जाने हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन में आग लगने की आशंका को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियां

Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियांदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ने के साथ ही कम कीमत में बेहतर रेंज वाले विकल्पों की तलाश भी बढ़ रही है। अगर आप ऑफिस जाने, कॉलेज आने-जाने या शहर के भीतर रोजाना सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो ₹1 लाख से कम कीमत वाले कुछ मॉडल आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बजट में Ola S1 X, Honda QC1 और TVS iQube 2.2 kWh जैसे विकल्प शामिल हैं।

Jio Listing : पहले ही दिन 26.81% उछला जियो का शेयर, निवेशकों की संपत्ति ₹2.76 लाख करोड़ बढ़ी

Jio Listing : पहले ही दिन 26.81% उछला जियो का शेयर, निवेशकों की संपत्ति ₹2.76 लाख करोड़ बढ़ीशेयर बाजार में लिस्टिंग के पहले ही दिन जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। बुधवार को जियो का शेयर ₹1,419 पर पहुंच गया, जो ₹1,119 के IPO इश्यू प्राइस से ₹300 यानी 26.81 फीसदी अधिक है। इस तेजी से कंपनी के कुल शेयरों की मार्केट वैल्यू में करीब ₹2.76 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप बढ़कर करीब ₹13.07 लाख करोड़ पहुंच गया।

DA Hike 2026 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, पेंशनधारकों को भी दिवाली से पहले तोहफा

DA Hike 2026 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, पेंशनधारकों को भी दिवाली से पहले तोहफाकेंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

MLC Election Results 2026: यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया, जानिए कहां किसका पलड़ा भारी?

MLC Election Results 2026: यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया, जानिए कहां किसका पलड़ा भारी?MLC Election Results 2026: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद (MLC) की 28 सीटों पर हुए चुनावों के लिए मतगणना जारी। आइए जानते हैं चारों राज्यों से आ रहे रुझानों और नतीजों का पूरा हाल।

योगी सरकार की बड़ी पहल, 'यूपी राइज 2026' में युवाओं ने पेश किए 20 से अधिक शानदार स्टार्टअप आइडिया, जानें किसने जीता पहला इनाम

योगी सरकार की बड़ी पहल, 'यूपी राइज 2026' में युवाओं ने पेश किए 20 से अधिक शानदार स्टार्टअप आइडिया, जानें किसने जीता पहला इनामउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर यूपी' विजन को धरातल पर उतारने और युवाओं को उद्यमिता के प्रति प्रेरित करने के लिए बुधवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 'यूपी राइज 2026' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस वृहद आयोजन में हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने भारी उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: किसानों को मिलेगी 20 हजार करोड़ की सौगात, केवड़िया में आयोजित होगी एकता परेड

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: किसानों को मिलेगी 20 हजार करोड़ की सौगात, केवड़िया में आयोजित होगी एकता परेडप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात में देश 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये की बड़ी आर्थिक सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी बनासकांठा में विकास कार्यों के लोकार्पण से लेकर केवड़िया में आयोजित होने वाली एकता परेड तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघानी ने दी।

साइक्लोन 'अर्णब' ने बदला मौसम का मिजाज, इन स्थानों पर आज नहीं दिखेगा करवा चौथ का चांद

साइक्लोन 'अर्णब' ने बदला मौसम का मिजाज, इन स्थानों पर आज नहीं दिखेगा करवा चौथ का चांदCyclone Arnab Effect : चक्रवात 'अर्णब' के असर से देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक झमाझम बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने का दौर शुरू हो गया है। बादलों की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कई जगहों पर आज करवा चौथ पर महिलाओं को कई जगह चांद नहीं दिखाई देगा।

'नजर हटी, दुर्घटना घटी': वाराणसी MLC चुनाव में रिकाउंटिंग के बीच अखिलेश यादव ने क्यों कही यह बात?

'नजर हटी, दुर्घटना घटी': वाराणसी MLC चुनाव में रिकाउंटिंग के बीच अखिलेश यादव ने क्यों कही यह बात?उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव के तहत वाराणसी स्नातक सीट पर रिकाउंटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने सड़क पर लिखी 'नजर हटी, दुर्घटना घटी' वाली चेतावनी याद रखने को कहा।

Top News 29 October: MLC चुनाव में भाजपा को 28 में से 13 सीटें, दिल्ली की हवा खराब

Top News 29 October: MLC चुनाव में भाजपा को 28 में से 13 सीटें, दिल्ली की हवा खराबTop News 29 October: MLC चुनाव में भाजपा ने 28 में से 13 सीटें जीती। इजराइल चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, हालांकि वह बहुमत हासिल नहीं कर सकी। दिल्ली की हवा खराब। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। WPL 2027 के लिए यूपी ने मोलिन्यूक्स को 1.1 करोड़ में खरीदा। 29 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है