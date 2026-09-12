बिहार का सत्तू, ओडिशा की कॉफी और बहुत कुछ: ब्रिक्स मेहमानों को दिए जा रहे 'गुडी बैग' में क्या-क्या है खास?

BRICS Summit 2026 : राजधानी दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों और वैश्विक मीडिया का अनूठे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। भारत मंडपम में जुट रहे मेहमानों और पत्रकारों को देश की सांस्कृतिक विविधता, खान-पान की परंपराओं और स्थानीय कारीगरी से रूबरू कराने के लिए एक विशेष 'गुडी बैग' (गिफ्ट हैम्पर) भेंट किया जा रहा है।



'वोकल फॉर लोकल' की थीम पर तैयार किए गए इस बैग में बिहार के लोकप्रिय सत्तू और मखाने से लेकर ओडिशा की पहाड़ियों की कॉफी और गुजरात की पारंपरिक कला को शामिल किया गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। ALSO READ: दिल्ली में ब्रिक्स महाकुंभ: जानिए 2 दिवसीय समिट का पल-पल का शेड्यूल 'वोकल फॉर लोकल' की थीम पर तैयार किए गए इस बैग में बिहार के लोकप्रिय सत्तू और मखाने से लेकर ओडिशा की पहाड़ियों की कॉफी और गुजरात की पारंपरिक कला को शामिल किया गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है।

गुडी बैग में 9 विशेष सामान

दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए मेहमानों का आगमन जारी है। मेहमानों को गिफ्ट में दिए जा रहे गुडी बैग के अंदर के सामान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस गिफ्‍ट हैम्पर में भारत के विभिन्न हिस्सों से चुने गए 9 विशेष सामान शामिल हैं।

गुडी बैग में बिहार का सत्तू और लोकप्रिय मखाना खास आकर्षण हैं। बैग में ओडिशा की 100 प्रतिशत अरेबिका स्पेशलिटी कॉफी भी शामिल है। इसके अलावा, गुजरात का खूबसूरत ब्लॉक-प्रिंटेड स्टोल भी दिया गया है। प्रतिनिधियों के इस्तेमाल के लिए बैग में एक कॉफी मग और टोट बैग भी रखा गया है।

गौरतलब है कि ब्रिक्स समूह में 11 पूर्ण सदस्य भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के साथ ही 10 पार्टनर देश भी शामिल हैं। भारत इस वैश्विक मंच के जरिए अपनी समृद्ध विरासत और 'वोकल फॉर लोकल' की सोच को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है।