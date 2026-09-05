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Written By कृति शर्मा कृति शर्मा
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (16:47 IST)

नदी साफ करते-करते Bittu Tabahi पर पड़ी विदेशी CEO की नजर, मिला बड़ा जॉब ऑफर [VIDEO]

Bittu Tabahi
Written By: कृति शर्मा
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (16:47 IST)
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मध्य प्रदेश के Biaora के रहने वाले 20 वर्षीय Surendra Singh Choudhary, जिन्हें सोशल मीडिया पर Bittu Tabahi के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपने अनोखे काम को लेकर चर्चा में हैं। महीनों से प्रदूषित Ajnar River की सफाई में जुटे बिट्टू के प्रयासों ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। नदी से प्लास्टिक, कचरा, जलकुंभी और जमा गंदगी हटाने वाले Bittu की मेहनत से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसी के बाद The Ocean Cleanup के Founder और CEO Boyan Slat की नजर भी उनके काम पर पड़ी।
 
 सोशल मीडिया पोस्ट पर आया चौंकाने वाला जवाब
 
Bittu के नदी सफाई अभियान से जुड़ी एक पोस्ट X पर शेयर की गई थी। पोस्ट में बताया गया था कि 20 वर्षीय युवक कई महीनों से खुद ही प्रदूषित नदी की सफाई कर रहा है। साथ ही नदी की सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें भी साझा की गई थीं।
 
इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए Boyan Slat ने सिर्फ तीन शब्द लिखे- “Come work for us.”
 
उनका यह छोटा-सा जवाब देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। कई यूजर्स ने इसे Bittu के लिए शानदार और संभावित रूप से जीवन बदल देने वाला मौका बताया।


 
 जनवरी से अकेले जुटे हैं नदी की सफाई में
 
Surendra Singh Choudhary मध्य प्रदेश के Rajgarh जिले के Biaora से आते हैं। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफाई अभियान से जुड़े वीडियो शेयर करते रहे हैं, जिनमें उन्हें नदी से प्लास्टिक और दूसरी गंदगी निकालते हुए देखा जा सकता है।
 
बताया गया है कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत जनवरी में की थी। इसके बाद कई महीनों तक वह लगातार नदी की सफाई में जुटे रहे। उनकी मेहनत का असर नदी के उन हिस्सों में साफ दिखाई देने लगा, जहां पहले बड़ी मात्रा में कचरा जमा था।

खबरों के मुताबिक, Bittu अब तक इस सफाई अभियान पर करीब 30 हजार रुपये खर्च कर चुके हैं।
 
पहले Anand Mahindra भी कर चुके हैं तारीफ
 
Bittu की मेहनत को इससे पहले भारत में भी सराहना मिल चुकी है। मार्च में उद्योगपति Anand Mahindra ने सोशल मीडिया पर उनके काम की तारीफ की थी।
 
दरअसल, कुछ लोगों ने Bittu के नदी सफाई अभियान को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताया था। इसके जवाब में Anand Mahindra ने उनके प्रयासों को सकारात्मक नजरिए से देखने की बात कही और Bittu को अपना #MondayMotivation बताया।
 
उनकी इस तारीफ के बाद Bittu के काम को और ज्यादा लोगों तक पहुंच मिली।
 
 कौन हैं Boyan Slat और The Ocean Cleanup?
 
Boyan Slat नीदरलैंड्स के inventor और entrepreneur हैं। वह The Ocean Cleanup के Founder और CEO हैं। यह संगठन समुद्रों और नदियों में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने की दिशा में काम करता है।
 
संगठन का दीर्घकालिक लक्ष्य समुद्र में मौजूद तैरते प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा हटाना है। ऐसे में नदी से प्लास्टिक और कचरा हटाने के लिए Bittu Tabahi की जमीनी मेहनत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोटिस किया जाना खास माना जा रहा है।
 
 Bittu Tabahi के लिए क्यों खास है यह मौका?
 
एक छोटे शहर से निकलकर बिना किसी बड़ी टीम या संसाधन के नदी की सफाई शुरू करने वाले Bittu अब दुनिया के एक बड़े environmental organisation की नजर में आ चुके हैं। Boyan Slat का “Come work for us” कहना उनकी महीनों की मेहनत को मिली बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान के तौर पर देखा जा रहा है।
 
अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Bittu Tabahi इस ऑफर को स्वीकार करेंगे?
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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