राहुल गांधी फेल प्रोडक्ट, मानसिक रूप से भी अस्थिर, भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना

BJP Attack Rahul Gandhi: भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस और उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को एक 'फेल प्रोडक्ट' करार देते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से भी अस्थिर प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता को बार-बार स्थापित करने की कोशिश में देश की व्यवस्था, संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचा रही है।

क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने?

भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश

भाजपा का यह कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया है जब देश के राजनीतिक गलियारों में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। हालांकि इस मामले में अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।