मंगलवार, 19 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (15:44 IST)

निशिकांत दुबे बोले, कांग्रेस ने अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाया

nishikant dubey
नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पर देश में अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सदन में 'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका' विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दुबे ने यह बात कही।
 
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद दुबे ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का उल्लेख किया और विपक्ष पर निशाना साधा।
 
उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला भाजपा के सदस्य नहीं हैं, वह देश के नागरिक हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। विपक्ष को इस चर्चा में भाग लेकर अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए थी और अंतरिक्ष तथा सुरक्षा पर एकजुटता का संदेश देना चाहिए था। लेकिन विपक्ष ने पूरी संसद को बंधक बना लिया है। कांग्रेस अंतरिक्ष पर भी चर्चा नहीं होने दे रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केरल के रहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक नांबी नारायण को सीबीआई और राज्य पुलिस से गिरफ्तार कराया था। कांग्रेस ने पाकिस्तान और चीन के कहने पर एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार कराया।
 
दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही कुछ कारण हैं कि कांग्रेस और विपक्ष अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय पर चर्चा नहीं चाहते। कांग्रेस ने अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाया।
चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता का दावा, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं

सीएम रेखा गुप्ता का दावा, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहींRekha Gupta on Yamuna water lavel : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि शहर में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है और यमुना का जलस्तर एक-दो दिन में कम हो जाएगा।

व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच सूट पर चर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'जम रहे हो!'

व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच सूट पर चर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'जम रहे हो!'व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सोमवार को हुई इस बैठक में जेलेंस्की काले रंग के औपचारिक सूट में नजर आए। रियल अमेरिकाज वॉयस के पत्रकार ब्रायन ग्लेन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं।" इस पर ट्रंप ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "मैंने भी इनसे यही कहा, जम रहे हो!"

तेज प्रताप यादव की तेजस्वी को चेतावनी, गद्दारों से रहो सावधान

तेज प्रताप यादव की तेजस्वी को चेतावनी, गद्दारों से रहो सावधानBihar Politics : बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दी। तेज प्रताप को हाल में उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

कुत्‍तों के विवाद के बीच महाकाल की ड्यूटी में तैनात श्‍वान सोशल मीडिया में हो गया दुलारा, सिखा रहा कैसे करें शिव की भक्‍ति

कुत्‍तों के विवाद के बीच महाकाल की ड्यूटी में तैनात श्‍वान सोशल मीडिया में हो गया दुलारा, सिखा रहा कैसे करें शिव की भक्‍तिएक तरफ देशभर में कुत्‍तों को सड़क से हटाकर शेल्‍टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ लोग कुत्‍तों को हिंसक और आवार मान रहे हैं, वहीं उज्‍जैन महाकाल की सुरक्षा का हिस्‍सा एक कुत्‍ता ‘खली’ पूरे देश में अपनी ड्यूटी, अपनी आस्‍था और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध हो रहा है और सोशल मीडिया में सबका दुलारा हो गया है। वो लोगों को सिखा रहा है कि कैसे महाकाल की भक्‍ति की जाती है।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने किया वोट चोरी का दावा, 2 महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़ाने पर सवाल, 27 विधानसभा सीटों पर सीधा असर

मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने किया वोट चोरी का दावा, 2 महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़ाने पर सवाल, 27 विधानसभा सीटों पर सीधा असरलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ने वोट चोरी का कथित खुलासा किया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज प्रेस कॉफ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा करते हुए प्रदेश में उन 27 विधानसभा सीटों का ब्यौरा रखा जहां कांग्रेस मामूली अंतर से चुनावी हारी है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
