निशिकांत दुबे बोले, कांग्रेस ने अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाया

नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पर देश में अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सदन में 'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका' विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दुबे ने यह बात कही।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद दुबे ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का उल्लेख किया और विपक्ष पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला भाजपा के सदस्य नहीं हैं, वह देश के नागरिक हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। विपक्ष को इस चर्चा में भाग लेकर अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए थी और अंतरिक्ष तथा सुरक्षा पर एकजुटता का संदेश देना चाहिए था। लेकिन विपक्ष ने पूरी संसद को बंधक बना लिया है। कांग्रेस अंतरिक्ष पर भी चर्चा नहीं होने दे रही।





उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केरल के रहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक नांबी नारायण को सीबीआई और राज्य पुलिस से गिरफ्तार कराया था। कांग्रेस ने पाकिस्तान और चीन के कहने पर एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार कराया।

वैज्ञानिकों को जेल,पाकिस्तान,चीन और अमेरिका के साथ मिलकर । एनट्रीक्स देवास डील में कांग्रेस ने 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया 2012 की CAG रिपोर्ट यह कहती है,इसलिए कांग्रेस संसद में चर्चा से भाग रही है। pic.twitter.com/d6AlX5aWyW — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 19, 2025

दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही कुछ कारण हैं कि कांग्रेस और विपक्ष अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय पर चर्चा नहीं चाहते। कांग्रेस ने अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाया।

