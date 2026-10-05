राज्यसभा चुनाव : यूपी में भाजपा ने उतारे 8 उम्मीदवार, क्या मंत्रिमंडल से होगी हरदीप पूरी की विदाई?

राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल और विद्यासागर सोनकर को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। गोपीकृष्‍णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को भी भाजपा ने टिकट दिया है।

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत, 3 ओबीसी के साथ ही 2 महिलाओं को टिकट दिया है।