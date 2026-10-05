राज्यसभा चुनाव : यूपी में भाजपा ने उतारे 8 उम्मीदवार, क्या मंत्रिमंडल से होगी हरदीप पूरी की विदाई?
Rajya Sabha Election 2026 : भाजपा ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को 8 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हरदीप सिंह पूरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों की मंत्रिमंडल से विदाई लगभग तय है। ALSO READ: Rajya Sabha Election: बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल, बंगाल और उत्तराखंड के लिए इन चेहरों पर लगाया दांव
राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल और विद्यासागर सोनकर को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। गोपीकृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को भी भाजपा ने टिकट दिया है।
उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत, 3 ओबीसी के साथ ही 2 महिलाओं को टिकट दिया है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। https://t.co/8TB5Bp8VGM— BJP (@BJP4India) October 5, 2026
गौरतलब है कि भाजपा ने रविवार को पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक को टिकट दिया है। टिकट मिलने के 1 दिन बाद कोयल भाजपा में शामिल हो गई। उत्तराखंड से दिनेश आर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन दोनों सीटों पर भी 16 अक्टूबर को ही चुनाव होना है। ALSO READ: रुक्मिणी मल्लिक ने ज्वाइन की BJP, आज ही दाखिल करेंगी राज्यसभा का नामांकन